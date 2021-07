Forza Horizon 5 nous livre ses premières images

Découvrez les toutes premières images des différents biomes de Forza Horizon 5, ainsi que les quelques nouveautés de la franchise.

© Playground Games

En ce début de semaine, Playground Games, le studio derrière la franchise de course automobile Forza Horizon, est revenu sur le devant de la scène afin de dévoiler les premiers clichés du prochain jeu Forza Horizon 5. Annoncé lors de l’E3 2021, Forza Horizon 5 se déroulera au Mexique, entre déserts arides et villes colorées, en passant par des jungles luxuriantes.

Pour ce terrain de jeu aux multiples possibilités, Playground Games s’est largement inspiré du pays dans la vie réelle afin de proposer aux joueurs une expérience immersive et réaliste. Les photos partagées par le studio montrent les différents environnements que vous pourrez trouver dans le jeu. Par ailleurs, le studio a précisé que chacun de ces environnements seront soumis aux changements saisonniers et à la météo.

Le Canyon

Présenté lors de l’E3, le canyon est une vaste zone dans laquelle les routes sont surplombées par des immenses falaises rocheuses. Il s’agit de l’environnement avec le plus d’écho dans le jeu.

La Côte Tropicale

Véritable paysage de carte postale, la côte tropicale vous accueille à bras ouverts avec sa mer couleur azur et ses palmiers en bord de plage.

Les Terres Agricoles

Avec ce biome, le studio espère casser la tradition de la franchise en intégrant beaucoup de végétation et en faisant des terres agricoles des zones aussi plaisantes à l’œil que divertissantes.

Les Collines Arides

Ce biome, assez banal en été, devient beaucoup plus intéressant en hiver lorsque le lac s’assèche et ouvre de nouveaux passages méconnus jusqu’à lors.

La Jungle

Les arbres, les cascades et la végétation en tout genre est monnaie courante dans cet environnement. Il dispose également de nombreux temples cachés, dont l’apparence a été inspirée par de véritables ruines mexicaines.

Le Désert Vivant

Comme son nom l’indique, ce biome est rempli de vie et de végétation, ainsi que d’un désert de cactus inédit pour la franchise.

La Côte Rocheuse

Entre mer et falaises, la côte rocheuse fait abstraction de toute végétation pour vous offrir un environnement plus calme et reposant que la côte tropicale.

Le Désert de Sable

Avec ses étendues désertiques, ce biome est un véritable terrain de jeu pour tous les véhicules tout terrain. Il offre une grande liberté et dispose de grandes routes pour mettre à l’épreuve vos véhicules les plus rapides.

Le Marais

Cet environnement qui peut paraître hostile est en réalité un savant mélange entre la terre et l’eau, avec une mangrove des plus luxuriantes.

La Ville de Guanajuato

Inspirée par les véritables ville mexicaines, Guanajuato est une ville fictive colorée et ajustée pour des courses effrénées grâce à des tunnels et autres régions vallonnées.

Le Volcan

Enfin, le studio a également innové avec cet opus en introduisant un volcan, juste à côté du désert vivant. Cet environnement donne plus d’altitude à toute la carte proposée dans le jeu et est le seul endroit où vous pourrez voir de la neige.

Forza Horizon 5 est attendu pour le 9 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass.