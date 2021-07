Universal et Peacock préparent une trilogie l’Exorciste

Selon le New York Times, Universal prépare une suite à l’Exorciste avec Ellen Burstyn au casting. Cette nouvelle trilogie sera réalisée par David Gordon Green (Halloween).

© Warner Bros

Hollywood n’en finit plus de piocher dans les œuvres cultes du 7e art. Alors qu’une vague de reboot déferle sur l’industrie cinématographique, Universal et Peacock viennent d’annoncer travailler à la réalisation d’une suite pour L’Exorciste. Ce revival, qui prendra la forme d’une trilogie, sera réalisé par David Gordon Green. Le cinéaste, qui n’en est pas à sa première incursion dans le cinéma de genre, est notamment connu pour avoir réalisé le onzième long-métrage de la série Halloween à l’occasion du 40e anniversaire du film de John Carpenter.

Ici, il s’intéressera à l’héritage du film de William Friedkin sorti en 1974 et qui aura marqué des générations de cinéphiles amateurs de frissons. L’intrigue suivra un père de famille dont l’enfant est possédé. Désespéré, il se tourne vers Chris MacNeil qui était au cœur du premier film. Au casting, Ellen Burstyn opérera donc son grand retour dans la franchise près de 50 ans après la sortie du premier opus. Elle donnera la réplique à Leslie Odom Jr (One Night in Miami). Du reste, le projet est encore assez mystérieux et pour cause; il ne devrait pas rejoindre les salles obscures avant octobre 2023. Les deux autres opus n’ont pas encore de fenêtre de sortie.

L’un des plus gros deals de l’histoire du streaming

Pour acquérir les droits d’adaptation à Blumhouse, Universal et Peacock ont dépensé la coquette somme de 400 millions de dollars. Si une sortie en salle est prévue, le film pourrait également bénéficier d’une diffusion sur la plateforme de streaming détenue par NBC. Cela fait donc de cet accord l’un des plus imposants de l’industrie du streaming. Pour rappel, Netflix avait déboursé plus ou moins la même somme pour développer la suite d’À couteaux tirés de Rian Johnson.