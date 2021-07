Google Maps veut faciliter vos déplacements dans la capitale

Google annonce une nouvelle fonctionnalité pour mieux comprendre les zones à faibles émissions carbone ainsi que des outils pour organiser ses déplacements.

© Mira Kireeva on Unsplash

À Paris, on fait la chasse aux émissions de carbone. Dans la capitale, depuis le 1er juin dernier, les véhicules catégorisés Non classés, Crit’Air 5 ou Crit’Air 4 ne peuvent plus rouler sur l’ensemble du territoire compris à l’intérieur de l’autoroute 86 (exclue) du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. Pour y voir plus clair dans cette nouvelle réglementation, Google Maps annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité baptisée “alertes pour les zones à faibles émissions carbone”.

Concrètement, il s’agit ici de sensibiliser les automobilistes au fonctionnement de ces zones régulées qui restreignent l’accès à certains véhicules polluants pour maintenir la qualité de l’air. Grâce à cette fonctionnalité, disponible sur Android et iOS, les utilisateurs pourront savoir si leur véhicule est autorisé ou non dans une zone spécifique. Google entend également mettre en avant d’autres moyens de déplacement ou un autre itinéraire lorsque cela est possible.

Ces alertes apparaissent en bas de l’écran et renvoient vers le site du gouvernement. Le but est bien évidemment de permettre à tout un chacun de mieux planifier ses déplacements dans la capitale.

De nouvelles fonctionnalités pour la réouverture des lieux de culture

Cet été est encore placé sous le signe de la pandémie et Google l’a bien compris. Sur Maps, la firme déploie de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs français. Ainsi, Maps propose des prévisions d’affluence pour les usagers de transports en commun ainsi qu’une nouvelle fonction de carte sur-mesure. Ce filtre permet à l’utilisateur de visualiser instantanément ce qu’il cherche autour de lui : cafés, restaurants ou magasins. Enfin, l’application déploie un nouvel historique de déplacement qui permet de suivre ses déplacements de mois en mois. La firme annonce que cette nouvelle fonctionnalité est à 100% privée.

L’ensemble de ses nouveaux outils est d’ores et déjà disponible sur les applications iOS et Android. Pour en bénéficier, il suffit de mettre à jour Google Maps.

Télécharger Google Maps