La NASA choisit SpaceX pour sa future mission vers Europa

La romance continue entre la NASA et SpaceX; c'est cette dernière qui a été choisie par l'agence américaine pour sa mission Europa Clipper, à destination de la lune éponyme de Jupiter.

© NASA/JPL-Caltech

La NASA vient tout juste d’annoncer le nom de l’entreprise qui a décroché le contrat pour sa future mission Europa Clipper; sans surprise, c’est SpaceX qui a raflé le gros lot. l’entreprise d’Elon Musk commence à devenir un partenaire très régulier de l’agence américaine; cette fois, elle participera à l’étude d’Europa.

Ce satellite de Jupiter est aussi l’un des corps célestes plus intéressants de notre voisinage cosmique; entre son océan souterrain, ses éruptions cryogéniques ou les chances d’y trouver de la vie, ce ne sont pas les raisons d’aller l’étudier qui manquent.

Un impressionnant condensé de technologie

Forcément, cela fait de nombreuses années que cette gigantesque sphère gelée est dans le collimateur de la NASA; elle a donc choisi d’y envoyer l’Europa Clipper. Une fois sur place, l’engin aura tout le temps de s’atteler aux nombreuses missions qui lui sont assignée grâce à sa multitude de capteurs.

Son impressionnant arsenal technologique comprend notamment un système d’imagerie à la pointe de la technologie, avec un spectrographe UV, un système d’imagerie thermique et infrarouge, des capteurs de champ gravitationnel et magnétique, un détecteur à plasma, des spectromètres de masse pour analyser la composition de l’atmosphère.

La recherche de vie passe à la vitesse supérieure

Pour commencer, elle se chargera de capturer des images en très haute définition, ce qui promet des clichés à couper le souffle quand on connaît les particularités géologiques d’Europe. Ensuite, grâce à sa pléthore d’instruments, la sonde analysera l’activité géologique de l’astre et l’épaisseur de la croûte de glace qui l’entoure. Enfin, elle tentera de déterminer la profondeur et la salinité de l’océan souterrain qui rend cette Lune de glace si unique. Ces deux données seront cruciales pour estimer si, oui ou non, Europe pourrait être un autre berceau de la vie.

Mais encore faut-il acheminer la sonde jusqu’à cette orbite et l’y stabiliser; et c’est là que SpaceX intervient. En octobre 2024 prochain, le Clipper prendra donc place au sommet d’un lanceur Falcon Heavy pour un aller simple vers les confins du système solaire. Nous devrons ensuite patienter plusieurs années avant qu’il n’atteigne sa destination… mais le jeu en vaut la chandelle !