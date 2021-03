Google Maps annonce de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA

Pour améliorer l’expérience utilisateur de Google Maps, la firme mise sur l’intelligence artificielle. Elle annonce de nouvelles fonctionnalités qui promettent de faciliter notre mobilité et notamment grâce la réalité augmentée.

Il est loin le temps où la carte routière était l’allié des globe-trotters. Depuis, les solutions comme Google Maps se sont imposées et ont bouleversé nos mobilités. Si l’outil est effectivement très pratique, au point même de parfois devenir indispensable, la firme de Mountain View ne compte pas se reposer sur ses acquis. Dans un communiqué, Google annonce une pléiade de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience utilisateur. Boostées par l’intelligence artificielle, elles entendent révolutionner notre quotidien, en nous donnant accès à de nombreuses informations en temps réel.

Live View , pour se guider à l’intérieur d’un bâtiment

Ça y est, vous êtes arrivés à destination. Après avoir scrupuleusement suivi les indications du GPS pour vous rendre quelque part, il vous faut désormais naviguer à l’intérieur d’un immense bâtiment. Mais après avoir fait plusieurs fois le tour, votre fidèle allié n’est plus d’un grand secours. Consciente qu’il peut parfois être très compliqué de se réparer dans un lieu, Google dévoile sa nouvelle fonctionnalité baptisée Live View. Elle permet grâce à la réalité augmentée de se diriger vers un point précis. Les indications s’affichent directement à l’écran et permettent ainsi d’éviter aux utilisateurs de se perdre. Dans un aéroport par exemple, l’outil affichera les étapes à suivre pour se rendre à la bonne porte d’embarquement. Grâce à une animation, capturée à Zurich, on découvre que Live View est capable de dire combien d’étages il est nécessaire de descendre pour se rendre à son point d’arrivée. Il pourra notamment localiser l’ascenseur ou l’escalier roulant le plus proche.

Prévoir ses sorties en fonction de la météo et la qualité de l’air

Dans son communiqué, Google annonce aussi l’arrivée imminente d’un calque Météo. Il permettra de connaître en temps réel les conditions météorologiques dans le secteur, ainsi que les prévisions. L’outil vous indiquera notamment s’il est nécessaire d’emporter un parapluie ou si au contraire vous devez ranger votre manteau au placard. Le second volet sur lequel Google Maps veut s’améliorer, c’est sur l’évaluation de la qualité de l’air. Ce nouveau calque permettra de savoir si l’air que vous respirez est sain ou non. Dans le cas des personnes sensibles à la pollution ou au pollen, il sera possible d’obtenir plus d’informations avant de quitter son domicile. Si le calque météo rejoindra tous les terminaux Android dans les prochaines semaines, le calque qualité d’air sera quant à lui d’abord déployé dans certaines régions comme l’Australie, les États-Unis et l’Inde, avant d’être disponible pour tous.

Se déplacer de manière plus écologique

En septembre dernier, Google annonçait avoir pris des engagements pour aider ses utilisateurs à réduire leur impact environnemental. Dans ce sens, la firme a développé un nouveau mode d’itinéraire qui permet de réduire au maximum l’empreinte carbone de ses déplacements en voiture individuelle. Concrètement, et ce grâce aux informations fournies par le laboratoire américain National Renewable Energy, Google Maps proposera un itinéraire qui permettra d’optimiser la consommation de carburant en fonction de plusieurs facteurs. Ainsi, le degré de la pente d’une route ou les ralentissements dus aux embouteillages seront pris en compte pour le calcul du trajet. C’est d’ailleurs ce trajet optimisé qui sera proposé par défaut sur toutes applications Maps dans les prochains mois aux États-Unis. Là encore, le déploiement à l’international sera proposé plus tard. À noter que ceux qui préféreront favoriser le trajet le plus rapide pourront le faire dans les paramètres de l’application.