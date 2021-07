Sennheiser HD 599 : Amazon divise par deux le prix de cet excellent casque audio

Amazon divise par deux le prix du casque Sennheiser HD 599. Une offre à saisir pour profiter d'un excellent son à moins de 100 euros.

Le marché du casque audio est désormais largement acquis aux modèles sans fil, mais certains font de la résistance. Si vous préférez la qualité audio à la praticité du Bluetooth, cette offre d’Amazon est faite pour vous. Le marchand brade le Sennheiser HD 599 à seulement 99 euros, contre 199 lors de son lancement. Un tarif divisé par deux qui fait que vous ne trouverez tout simplement pas de meilleur rapport qualité audio / prix actuellement.

Sennheiser HD 599 : son premium, prix tout doux

Nous le disions en introduction, le Sennheiser HD 599 est un casque audio filaire et sans réduction de bruit active. En se débarrassant de ces technologies à la mode, la marque allemande peut donc se concentrer sur d’autres éléments essentiels : le son en premier lieu. Lancé à 199 euros, il rentre clairement dans la catégorie premium pour un casque filaire puisque l’on trouve justement désormais des casques sans fil et avec ANC à des prix moindres. Si l’on veut intégrer ces technologies, pour un prix bas, il faut nécessairement sacrifier certains éléments et cela se fait souvent aux dépens de la qualité audio.

Sennheiser prend donc le contrepied avec un son de haute qualité comme sait justement le faire la marque. Pour y arriver, la marque s’appuie sur des bobines acoustiques en aluminium. Elles offrent un rendu assez naturel dans l’ensemble, avec une petite emphase sur les graves, qui sont donc un peu plus présents, mais sans excès. Ils conviendront à tous les types de musiques. Comme tous les casques ouverts, la spatialisation est au rendez-vous, ce qui le rend typé “audiophile”.

La rançon du succès est un casque qui isole moins l’utilisateur des bruits extérieurs, il est donc plutôt pensé pour une utilisation dans des environnements calmes. Du moins, c’est dans ces circonstances que vous profiterez au mieux du rendu audio de l’objet. Vous pourrez le porter pour vous balader bien évidemment, mais ne comptez pas sur lui pour étouffer sensiblement les bruits du métro.

Pour ce qui est du confort, nous sommes devant un casque circum aural, qui englobe donc toute l’oreille. C’est un gain de confort, mais ce n’est pas son seul argument. Vous trouverez également des mousses moelleuses recouvertes de velours ainsi qu’un arceau matelassé. Voilà qui devrait vous permettre de l’écouter longuement sans inconfort.

Enfin, il est livré avec deux câbles : un de 3 mètres avec une fiche jack de 6,35 mm pour votre système domestique, et un câble raccourci de 1,2 m en mini-jack de 3,5 mm pour les téléphones, tablettes et ordinateurs. Le câble ne comporte ni micro ni télécommande. C’est un petit sacrifice pour obtenir une excellente qualité audio à moins de 100 euros.

