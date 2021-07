Samsung : il n’y aura pas de Galaxy Note à l’événement Unpacked

Le constructeur coréen a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouveau Note dans l'immédiat... la fin d'une ère ou une simple pause ?

Avec son grand écran et son support S-Pen, le Galaxy S21 marche déjà sur les platebandes du Note. Un signe avant-coureur? © Samsung

C’est officiel : il n’y aura pas de nouvelle version du Galaxy Note au prochain événement Unpacked de cette année. C’est ce qu’a confirmé TM Roh, directeur commercial des communications mobiles de la marque coréenne. Il précise dans un post de blog qu’à la place, ils essaieront “d’étendre certaines fonctionnalités appréciées des Galaxy Note aux autres appareils Galaxy.”

D’après TechCrunch, cette décision pourrait être en partie liée aux “problèmes de chaîne d’approvisionnement” qui ont mené la vie dure aux fabricants depuis de très longs mois maintenant. Mais il pourrait également s’agir d’une vraie volonté de Samsung de s’écarter de ce format, autrefois novateur, mais peut-être en perte de vitesse.

Lorsqu’on se penche sur la dynamique de la marque ces dernières années, on peut se demander si la gamme Note n’est pas en train de vivre ses dernières heures. Certes, c’est un débat qui revient très régulièrement; mais cette année, le fait que Samsung ait choisi de sauter entièrement une génération de Note n’est pas de bonne augure pour les fans du modèle.

Un constat qui s’ajoute au fait que plus les années passent, plus les modèles Galaxy haut de gamme viennent chasser sur son territoire; les écrans deviennent plus grands et les fonctionnalités plus avancées, au point de faire douter de la pérennité du format.

Le Galaxy Fold aura droit à son stylet

Les fameuses “phablettes” pourraient aussi perdre la quasi-exclusivité du stylet S-Pen dont elles disposent encore. A l’heure actuelle, le stylet reste la spécialité de la gamme Note; récemment, il s’est toutefois invité sur certains appareils très haut de gamme, comme le Galaxy S21. Avec une extension à encore plus de modèles, le Note peut trembler.

Le prochain appareil qui devrait en bénéficier est évidemment le Galaxy Fold, qui héritera d’une version repensée du S-Pen. D’après TM Roh, il sera “encore plus raffiné et armé de matériaux plus durables, plus résistants “. Il ne devrait cependant pas se loger directement dans l’appareil, mais dans une coque externe. Nous en saurons certainement plus dès le début de l’événement Samsung Unpacked, prévu le 11 août prochain.