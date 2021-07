Blizzard fait marche arrière sur le sujet du harcèlement

Après avoir nié les accusations de ses employées, la direction de Blizzard semble désormais prendre le problème au sérieux.

Depuis la plainte déposée par l’Etat de Californie contre l’entreprise vidéoludique Blizzard, la direction de l’entreprise américaine s’était jusqu’à présent montrée assez peu réceptive. Dans une première lettre adressée aux employés, plusieurs cadres avaient notamment qualifié les plaintes de “sans fondement et irresponsables”, une situation qui a logiquement poussé bon nombre de salariés à durcir le ton. Dans une récente lettre ouverte, près d’un tiers de l’entreprise (soit plus de 2600 personnes) a ainsi condamné la réponse initiale de Bobby Kotick, l’actuel PDG de Blizzard.

Blizzard change son fusil d’épaule

C’est donc avec une nouvelle lettre, cette fois plus mesurée, que le patron de l’entreprise américaine s’est adressé cette semaine à ses employés. Kotick a notamment répondu frontalement aux reproches, en reconnaissant que “Nos réponses initiales aux problèmes auxquels nous sommes confrontés ensemble, et à vos préoccupations, étaient, très franchement, sourdes”. Fort de ce constat, l’homme d’affaires a également indiqué avoir requis les services d’un cabinet d’avocats spécialisé, afin d’examiner les politiques de l’entreprise, et ainsi promouvoir “un lieu de travail respectueux et inclusif”. Parallèlement, Blizzard a réaffirmé qu’elle n’hésiterait désormais plus à “prendre des mesures décisives” contre les comportements susceptibles de perturber l’intégrité de la firme.

Des congés payés pour protester

Autre mesure symbolique forte prise par Blizzard suite à ce changement de cap. Comme le rapporte le site de The Verge, les employés de l’entreprise ont reçu un mail interne les encourageant à assister aux mouvements de protestations organisés aujourd’hui. La direction a ainsi indiqué ce cette absence pourrait faire l’objet de congés payés, et qu’il n’y aurait “aucune répercussion”.

World of Warcraft fait le ménage

Plus anecdotique, les équipes de World of Warcraft ont également indiqué qu’elles prévoyaient de faire le ménage dans le contenu du jeu, notamment en retirant les “références non appropriées dans notre monde”. Suite à la plainte déposée par l’Etat de Californie, et au sitting massif des joueurs sur WoW, le jeu a en effet choisi de supprimer toutes les mentions et les références à Alex Afrasiabi. Même après avoir quitté Blizzard l’année dernière, l’ancien directeur créatif du jeu a été plusieurs fois pointé du doigt dans la plainte de la DFEH, notamment pour “harcèlement sexuel flagrant avec peu ou pas de répercussions”.