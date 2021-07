Apple TV+ : Ted Lasso fait des émules avec sa saison 2

Ted Lasso confirme sa position de leader sur Apple TV+ et enregistre un nouveau record d’audience sur la plateforme selon Deadline. Le lancement de cette saison 2 est donc couronné de succès.

C’était la bonne surprise des Golden Globes 2021. Ted Lasso, avec Jason Sudeikis dans le rôle-titre, a largement été plébiscité lors de la dernière cérémonie consacrée aux œuvres du petit et du grand écran. Visiblement, ce festival d’éloges à l’encontre de la série Bill Lawrence et Jason Sudeikis a porté ses fruits puisqu’elle vient d’enregistrer un nouveau record pour le lancement de sa saison 2. La firme de Cupertino, pourtant rarement encline à partager ses audiences, vient d’annoncer qu’elle s’était imposée comme le meilleur démarrage sur la plateforme.

Sans pour autant s’attarder sur les chiffres, Apple TV+ explique qu’elle a fait six fois mieux que pour la précédente salve d’épisodes. Dévoilée dans plus de 100 pays, cette introduction a permis à Apple TV+ d’augmenter ses audiences de 200 % par rapport au week-end dernier. Les retombées de ce petit succès sont d’ailleurs nombreuses à en croire le service de streaming. Cela a également permis aux utilisateurs de découvrir d’autres productions du genre comme Mythic Quest (qu’on ne peut que vous conseiller) ainsi que Physical.

Lancée en 2020, cette comédie suit les aventures d’un coach de football américain qui se retrouve projeté dans le monde du soccer anglais. Engagé par Rebecca Welton, la propriétaire de l’AFC Richmond, l’homme va devoir découvrir ce sport qu’il ne connaît pas et convaincre les fans qu’il a toutes les qualités requises pour les mener vers la victoire.

Apple TV+ a trouvé son créneau ?

Face aux mastodontes Netflix et Disney+, Apple TV+ peine à tirer son épingle du jeu. La plateforme, malgré la générosité de sa période d’essai, ne parvient pas à s’imposer durablement dans le panorama de la SVOD. Néanmoins, si son catalogue rachitique des débuts pouvait expliquer ce manque d’intérêt des spectateurs, force est de constater que l’offre devient de plus en plus alléchante. En dehors de Ted Lasso, la plateforme s’apprête à lancer son adaptation du recueil de nouvelles d’Isaac Asimov : Fondation. La série de science-fiction rejoindra son catalogue le 24 septembre prochain.