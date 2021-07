Blizzard : après la grève de ses employés, l’entreprise promet une série de mesure

Hier, les employés et employées de Blizzard étaient invités à faire entendre leurs voix pour dénoncer les pratiques sexistes et abusives de l’entreprise, notamment vis-à-vis de ses collaboratrices féminines.

© Blizzard

Mercredi 28 juillet 2021, le campus d’Activision-Blizzard avait pris des airs de champ contestataire. Cette vague de protestation fait suite à une plainte déposée en début de semaine par le Department Fair Employment and Housing de l’État de Californie. L’organisme gouvernemental avait en effet mis en lumière une édifiante culture sexiste au sein de l’entreprise américaine, avec plusieurs cas de boys-clubs et de harcèlement, dont un cas s’était tragiquement terminé par le suicide d’une employée.

Après une lettre ouverte signée par 2000 employés, une grève massive et une réaction pas toujours appropriée de la part de la direction qui dénonçait initialement des “plaintes sans fondement”, Blizzard semble désormais prêt à calmer le jeu, et à prendre ses responsabilités. Dans une nouvelle lettre adressée à ses salariés, Bobby Kotick a promis une “réévaluation immédiate des managers et dirigeants de l’entreprise”. Pour tenter de lutter plus efficacement contre les dérives sexistes et le harcèlement au travail, Blizzard a également annoncé la mise en place de “sessions d’écoute”. L’entreprise prévoit aussi d’augmenter ses effectifs au sein des services de conformité, dont le but sera de s’assurer que les responsables de recrutement “disposent de listes de candidats diversifiés pour l’ensemble des postes ouverts”.

World of Warcraft dans l’œil du cyclone

I find Activision’s corporate response wholly unacceptable. I don't stand by it, any of it. It is evil to usurp a victim’s story into a rhetorical bludgeon, and it is abhorrent to reply to these accusations with anything other than a well-thought-out plan to correct these abuses. — Jeff Hamilton 💙 (@JeffAHamilton) July 25, 2021

Parmi les jeux les plus impactés par les récentes accusations de sexisme, le MMORPG World of Warcraft aurait actuellement cessé tout développement. Après avoir supprimé les mentions et références ingame à Alex Afrasiabi, l’ancien directeur créatif du jeu mis en cause dans la plainte du DFEH, les développeurs auraient tout simplement décidé d’arrêter (temporairement) de travailler sur le jeu à succès du studio américain. Dans un tweet posté il y a quelques jours par Jeff Hamilton, le designer system senior de WoW, on apprend ainsi qu’il n’y a “pratiquement aucun travail effectué sur World of Warcraft à l’heure actuelle”.