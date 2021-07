Le jour du dépassement avance, malgré un léger recul en 2020

À partir de ce jeudi 29 juillet, l’humanité vit à crédit. Elle a consommé toutes les ressources produites chaque année par notre planète bleue. La légère amélioration observée en 2020, résultat du confinement, ne se confirme pas.

© qimono via Pixabay

Depuis aujourd’hui, l’humanité a officiellement consommé l’ensemble des ressources naturelles produites par les écosystèmes terrestres en une année. Tous les ans, l’ONG Global Footprint Network estime, grâce à trois millions de données statistiques provenant de 200 pays, la date à partir de laquelle notre empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète. Concrètement, les humains ont pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres et cultivé sur plus de terres que ce que la nature peut nous procurer au cours d’une année. Nous avons également produit plus d’émissions de gaz à effet de serre par la combustion d’énergies fossiles que ce que nos océans et forêts peuvent absorber.

Depuis plusieurs années – cette date fatidique baptisée “le jour du dépassement” – ne cesse de s’éloigner de la fin de l’année, passant du 30 septembre en 1998 au 29 juillet en 2019. Si une légère amélioration avait été observée en 2020, où elle était alors fixée au 22 août, elle revient désormais au niveau de 2019. Nous consommons l’équivalent des ressources que pourrait produire 1,7 Terre.

[A lire @20Minutes] Après un recul éphémère en 2020, retour à la case départ pour le #JourDuDepassement "signe que nous consommons toujours plus vite l’ensemble des ressources que la planète peut produire en 1 an" selon Véronique Andrieux, DG du @WWFFrance https://t.co/ZDLkuSZBLt — WWF France Presse (@WWFFrance_Press) July 29, 2021

La déforestation massive en cause

Les effets des confinements successifs ne se sont pas fait ressentir cette année. Dans un communiqué, la WWF explique que c’est principalement l’augmentation de notre empreinte carbone (+6,6 % par rapport à 2020) qui est en cause. Elle note également que le pic de déforestation enregistré en Amazonie ces derniers mois a fait baisser la capacité des forêts à produire des ressources naturelles et à stocker le carbone de 0,5 %. “Rien qu’au Brésil, 1,1 million d’hectares de forêts ont été détruits en 2020, un record depuis 2008 ” indique Véronique Andrieux, Directrice Générale de WWF France.