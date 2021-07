Tesla : l’Autopilot confond la Lune avec un feu orange

Les voitures autonomes font partie des systèmes qui vont très certainement occuper une place centrale dans le futur de notre société. Aujourd’hui, de nombreux constructeurs commencent à proposer des systèmes d’assistance à la conduite, voire même de pilotage quasiment automatique sur les modèles haut de gamme. C’est par exemple le cas de Mercedes-Benz, Maserati, Cadillac ou Lincoln, qui proposent toutes un certain degré d’automatisation de la conduite.

Mais le plus connu et impressionnant reste certainement le système des véhicules Tesla, la marque d’Elon Musk. Depuis l’introduction de son système Autopilot, ce sont les conducteurs eux-mêmes qui se sont chargés d’en faire la publicité en partageant massivement des images de cette technologie révolutionnaire.

En théorie, l’un de ses principaux avantages est la sécurité : un ordinateur dispose d’un temps de réaction moindre par rapport aux réflexes humains. Il est capable d’agir de façon plus précise sans ressentir la panique liée à un danger imminent. Mais cela ne signifie pas pour autant que les pilotes virtuels sont prêts à nous remplacer. Si la conduite autonome n’est pas encore démocratisée et installée dans tous les véhicules, c’est pour de bonnes raisons.

Contrairement à un pilote en chair et en os, les machines disposent d’un défaut rédhibitoire : l’improvisation. Lorsqu’elles se retrouvent dans des situations inconnues ou mal définies, elles peuvent réagir d’une manière totalement incohérente et incompréhensible pour un humain. C’est le cas de la Tesla de Jordan Nelson, dont le système de reconnaissance de la signalisation a fait des siennes lors d’un trajet sur autoroute tout ce qu’il y a de plus banal. La voiture s’est révélée incapable d’identifier la Lune, assez basse dans le ciel en ce début de soirée. A la place, elle y voyait un feu orange, ce que le tableau de bord s’empressait de rappeler toutes les quelques secondes.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD

— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021