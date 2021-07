Black Widow bat un record au box-office

Malgré une situation post-Covid encore compliquée pour les salles obscures, Black Widow se porte bien, et bat des records d’audiences, aussi bien au cinéma que sur Disney+.

© Disney / Marvel

S’il ne nous a pas vraiment convaincu, Black Widow signe le grand retour de Marvel sur grand écran, après plus d’un an de pause forcée liée à la situation sanitaire. Visiblement, la maison des idées avait manqué à son public, puisqu’en seulement quelques jours, le long-métrage dédié à la Veuve noire a réalisé d’excellents chiffres au box-office américain, en empochant 80 millions de dollars de recettes sur son premier week-end d’exploitation. Un record depuis le début de la pandémie pour le MCU, qui poursuit avec fracas sa quatrième phase, déjà initiée sur Disney+ par WandaVision, Falcon et le soldat de l’hiver, et l’excellent Loki.

Succès à l’international et sur Disney+

Pour Scarlett Johansson, cette ultime apparition dans le costume de Natasha Romanoff est donc un véritable succès. D’autant plus qu’aux 80 millions de dollars de recettes générées sur le territoire américain, il faut également ajouter 78 millions de dollars de recettes réalisées à l’international (sans compter la Chine qui n’a pas encore diffusé le film), mais aussi 60 millions de dollars engrangés depuis la plateforme de SVOD Disney+. On rappelle que si en France, la chronologie des médias oblige les films à respecter un délai de plusieurs mois entre leur diffusion en salle et leur arrivée sur petit écran, ce n’est pas le cas aux États-Unis, qui a pu bénéficier de la sortie de Black Widow en simultané au cinéma et sur Disney+. Au total, le film aura généré près de 218 millions de dollars de recettes cumulées, un joli score pour l’espionne russe.

