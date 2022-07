Cybersécurité : un pirate s’empare d’un milliard de casiers judiciaires

Un vol de données historique affirme avoir dérobé les données personnelles ainsi que les casiers judiciaires d'un milliard de personnes.

© Sebastiaan Stam - Unsplash

Il s’agit peut-être de la plus grande violation de cybersécurité de l’histoire du pays. En Chine, un hacker prétend avoir volé les données personnelles d’un milliard de ses concitoyens. La fuite proviendrait d’une fuite de la base de données de la police de Shanghai, et elle est particulièrement inquiétante.

Selon le Wall Street Journal, ce piratage massif comprendrait non seulement les noms, prénoms et adresses des victimes, mais aussi leurs lieux de naissance, copies de cartes d’identité ou encore numéros de téléphone. Le butin du hacker contiendrait aussi des rapports de casiers judiciaires, pour des crimes et délits remontant jusqu’en 1995. Un échantillon des 23 téraoctets de données mises en vente aurait déjà fait l’objet d’une étude approfondie, et confirmerait l’authenticité des données volées.

Selon Bloomberg, le pirate aurait d’ores et déjà mis en vente la base de données pour 10 bitcoins, soit un peu moins de 19 500 € au moment où nous rédigeons cet article.

Alibaba mis en cause ?

Pour le moment, on ignore comment le hacker a pu dérober un si grand nombre de données. Si les chiffres avancés sont exacts, il pourrait s’agir de la plus importante violation de données de toute l’histoire de la Chine. Les premières hypothèses quant à cette fuite suggèrent pour le moment une faille de la société de cloud computing Aliyun, qui appartient au géant chinois Alibaba (également propriétaire d’AliExpress). Les bases de données de la police de Shanghai sont en effet hébergé sur les serveurs de l’entreprise fondée par Jack Ma. Le groupe a annoncé qu’une enquête avait été ouverte.

Si ce piratage présumé fait office de champion historique, ce n’est pas la première fois que la Chine est secouée par une attaque d’ampleur. En 2020, le réseau social Weibo avait déjà laissé échapper les données de 538 millions d’utilisateurs. Plus récemment, les vols de données dénonçant l’exploitation ouïghoure par Pékin se comptent par dizaines de milliers.