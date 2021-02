Le routeur 3 d’Honor avec Wi-Fi 6 n’est à qu’à 29 euros

Pas besoin de changer de box pour passer au Wi-Fi 6 et pas besoin de débourser des sommes folles, le routeur 3 d’Honor n’est qu’à 29 euros.

Plusieurs FAI proposent désormais des box avec Wi-Fi 6, mais ces dernières sont généralement disponibles moyennant un supplément mensuel ou uniquement avec les abonnements les plus onéreux. Si l’on a envie de profiter de la nouvelle norme sans payer plus cher son abonnement, la solution est d’opter pour un routeur tiers. C’est précisément ce que fait le routeur 3 d’Honor, et il ne le fait que pour 29,90 euros cette semaine au lieu des 79 euros habituels. 50 euros de réduction donc. C’est assurément le moyen le moins cher d’avoir du Wi-Fi 6 chez soi actuellement.

Le Honor Router 3 en détail

Comme il s’agit d’un routeur, le Honor Routeur 3 pourra totalement remplacé le Wi-Fi de votre box ou venir juste après un modem traditionnel (désormais très rares en France) comme la première pierre de votre réseau Wi-Fi, 6 donc. Le routeur est capable d’offrir un débit allant jusqu’à 3000 Mb/s, en cumulant toutes les bandes-fréquences 2,4 et 5 GHz. De quoi connecter tous vos appareils sans problèmes. Qu’ils soient compatibles Wi-Fi 6 ou non puisque le routeur est également d’utiliser les normes précédentes.

Pour rappel, les avantages du Wi-Fi 6 tiennent principalement dans débits plus élevés en agrégeant plus de bandes et dans une latence réduite ainsi qu’une connexion plus stable. Ces deux derniers points sauront surtout satisfaire les joueurs qui doivent souvent composer avec des pertes de paquets et un ping plus élevé lorsqu’ils jouent en réseau via une connexion Wi-Fi. Au total, le routeur est capable de connecter jusqu’à 20 appareils, 4 appareils sur la bande des 2,4 GHz et jusqu’à 16 appareils celle de 5 GHz.

Le routeur est également compatible Mesh, ce qui fait que vous pouvez en acheter plusieurs en fonction de la taille de votre logement et les relier (sans fil) entre eux pour vous connecter dans toutes les pièces de la maison. Avec cette technologie, les appareils se connecteront tout seuls au routeur le plus adéquat en fonction de l’endroit où vous trouvez pour offrir le meilleur débit possible. Gardez toutefois en tête qu’un répéteur ne peut répéter que ce qu’il reçoit. Veillez donc à ne pas le positionner trop loin du routeur « source ».