[Bon Plan] Où acheter FIFA 21 à partir de 39,99 euros ?

Le nouveau FIFA 21 sort officiellement le 9 octobre sur PS4, Xbox, Switch et PC mais vous pouvez déjà le précommander à partir de 39,99 euros !

Gagner ensemble dans EA SPORTS FIFA 21 sur PlayStation 4, Xbox One et PC avec de nouvelles façons de s’associer et de s’exprimer dans les rues et dans les stades. Grâce à la technologie Frostbite, FIFA 21 rehausse le niveau de jeu avec de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de décrocher d’encore plus belles victoires ensemble dans VOLTA FOOTBALL et FIFA Ultimate Team. Découvrez une jouabilité encore plus réaliste qui vous récompense pour votre créativité et votre maîtrise, gérez chaque moment du mode Carrière et profitez d’une authenticité sans précédent pour vivre de nombreuses émotions au cœur du Jeu universel.

FIFA 21 sur PS4 (version PS5 incluse) à partir de 52,99€

FIFA 21 sur Xbox One à partir de 52,99€

FIFA 21 sur Switch à partir de 39,99€

