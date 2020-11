[Black Friday] 3 ans de CyberGhost VPN à 2 € par mois, 3 mois offerts en plus

La période du Black Friday est le moment idéal pour s’abonner à un VPN à petit prix afin de sécuriser votre connexion, préserver votre anonymat et accéder à tout un tas d’autres avantages en ligne. L’offre 3 ans de CyberGhost n’est qu’à 2 euros par mois avec 3 mois offerts en prime.

CyberGhost VPN, leader mondial du secteur du VPN propose une offre particulièrement alléchante pour ce Black Friday. Vous pouvez vous abonner pour 3 ans à raison de seulement 2 euros par mois. Vous bénéficiez en plus de 3 mois extra offerts et profitez ainsi de 39 mois de couverture VPN pour pour seulement 72 euros, c’est 83% d’économie !

L’offre de CyberGhost en détail

CyberGhost est parmi les fournisseurs de VPN les plus populaires du marché, non seulement en raison de ses prix attractifs, mais aussi de sa qualité. Ce n’est pas cette promotion qui fera dire le contraire. Pour seulement 2 euros par mois, vous accédez à l’intégralité des fonctionnalités VPN allant des plus classiques aux plus avancées, en toute simplicité. On pense par exemple à la possibilité d’obtenir une adresse IP fixe ou encore de se connecter à des serveurs spécifiquement dédiés au streaming ou aux téléchargements. Sans oublier évidemment la sécurité accrue du cryptage AES 256 bits, ce qui correspond aux standards militaires, des serveurs de CyberGhost.

Si vous cherchez d’autres serveurs, vous aurez évidemment l’embarras du choix avec plus de 6164 serveurs répartis dans pas moins de 90 pays, dont les plus importants comme les USA ou l’Angleterre afin de pouvoir profiter des catalogues locaux des services de SVoD comme Netflix. Rappelons que la fonction première d’un VPN est de protéger votre vie privée en évitant que certains services récoltent trop d’informations sur vous lorsque vous naviguez sur Internet.

Enfin, l’offre CyberGhost permet de connecter jusqu’à 7 appareils en simultané, vous pourrez donc protéger l’ensemble des appareils du foyer : qu’il s’agisse d’ordinateur ou de smartphone et même d’autres terminaux. Le VPN dispose d’applications pour vos interfaces, PC, Mac, iPhone et téléphones Android évidemment, mais aussi Fire TV ou encore des routeurs. En cas de problème, les équipes support sont disponibles en direct ou par e-mail 24h/24 et 7 jours / 7 pour un accompagnement personnalisé en Français, Anglais, Allemand et Roumain. Vous bénéficiez, par ailleurs, d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours suivant votre abonnement.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet de CyberGhost VPN.

Cet article est sponsorisé par CyberGhost. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.