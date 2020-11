[OPPO HAPPY DAYS] Des offres exceptionnelles sur les OPPO A72, Find X2 Lite et Find X2 Pro jusqu’au 30 novembre

Depuis qu’elle est implantée en France, la marque OPPO mise sur des smartphones performants, haut de gamme et au design futuriste. Toujours proposés à un excellent rapport qualité-prix, les smartphones deviennent encore plus attractifs lorsque vous pouvez bénéficier de promotions, comme c’est ici le cas.

À partir d’aujourd’hui, les téléphones OPPO A72, Find X2 Lite et Find X2 Pro Cuir Vegan bénéficient tous d’une remise allant jusqu’à 250 euros. Si vous connaissez déjà les produits et que vous souhaitez profiter des promotions rapidement, les voici ci-dessous. Sinon retrouvez l’offre en détail plus bas.

Les offres en un clin d’œil

L’OPPO A72 en détail

L’OPPO A72 est un modèle délivrant d’excellentes spécifications pour un prix contenu. On retrouve notamment un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 2400 × 1080 pixels, offrant une jolie image et un bon niveau de luminosité de contraste. Les performances sont assurées par un Qualcomm Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM, suffisant pour faire tourner la grande majorité des applications disponibles ainsi que quelques jeux 3D.

On appréciera également l’interface ColorOS, basée sous Android 10, qui est un plaisir à prendre en main. Elle est personnalisable, fonctionnelle et réactive. Pour la photo, l’OPPO A72 embarque 4 capteurs à l’arrière, dont un grand-angle de 48 mégapixels. À l’avant, les selfies sont assurés par un capteur unique de 16 mégapixels.

Enfin, l’autonomie est un des points forts de ce téléphone. On retrouve une batterie de 5000 mAh, compatible avec le rechargement rapide de 18 W. C’est largement suffisant pour ne pas avoir à le recharger chaque jour, dans une utilisation classique. Alors qu’il était proposé à 259 euros à son lancement, l’OPPO A72 est aujourd’hui disponible à 199 euros pendant les OPPO Happy Days.

L’OPPO Find X2 Lite en détail

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone performant et compatible 5G, alors l’OPPO Find X2 peut être une bonne solution. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version allégée du très bon Find X2 Pro que l’on retrouve plus bas dans cet article. Les deux partagent toutefois d’excellentes qualités techniques et une prise en main très satisfaisante. L’image est assurée par un écran OLED de 6,4 pouces délivrant une image très propre et une résolution Full HD.

Côté performance, ce téléphone est propulsé par la puce Snapdragon 765G avec 8 Go de mémoire vive. Pour information, cela vous permet de lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum. L’autonomie est correcte avec 4025 mAh, de quoi tenir une journée, complétée par la charge rapide VOOC 4.0 à 30 W.

Là encore, le téléphone embarque un système de quadruple capteur dorsal, avec un principal de 48 mégapixels. C’est suffisant pour réaliser de très bonnes photos, surtout de jour. Alors qu’il était proposé à 449 euros, il profite ici d’une jolie promotion de 100 euros et tombe à 349 euros pour les OPPO Happy Days.

Bon plan supplémentaire : la réduction sera de 150 euros et donc le Find X2 Lite à 299 euros, les 27 et 30 novembre sur Amazon et Cdiscount !

L’OPPO Find X2 Pro Cuir Vegan en détail

Si vous recherchez un smartphone très haut de gamme, l’OPPO Find X2 Pro est un des plus réussis. Le design de base, déjà très réussi, est complété ici par un dos Cuir Vegan orange. Le téléphone embarque une fiche technique impressionnante, avec un écran AMOLED de 6,7 pouces offrant une définition QuadHD+ (1440×3168). Les qualités ne manquent pas, à commencer par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une certification HDR10+ ou une luminosité jusqu’à 1200 nits.

Du côté des performances, c’est un smartphone avec le SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865. Il est accompagné par 12 Go de RAM LPDDR5. Tous les jeux 3D tournent efficacement et avec une fluidité absolue sur ce téléphone, même les plus gourmands, et même en 120 Hz (pour les titres supportant ce taux de rafraîchissement). Cela permet également au Find X2 Pro d’être d’ores et déjà compatible avec la norme 5G, qui débarque bientôt en France.

Le mode photo n’est clairement pas en reste, et s’appuie sur un capteur principal Sony IMX689 de 48 Mégapixels. Il est complété par 3 autres capteurs photo, qui permettent de prendre des photos bien détaillées et bien contrastées. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test de l’OPPO Find X2 Pro. Il a récolté l’excellente note de 9/10.

Habituellement proposé à 1199 euros, il profite aujourd’hui d’une promotion de 250 euros. Il est disponible à 949 euros pendant les OPPO Happy Days.

Cet article est sponsorisé par OPPO. Il a été rédigé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.