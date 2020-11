iPhone 11, AirPods Pro… illuminez votre Noël avec les bons plans d’eBay

Noël approche, et vous êtes certainement à la recherche de cadeaux pour vous et pour vos proches. Le Journal du Geek vous accompagne et vous propose les meilleures promotions disponibles sur Internet. Aujourd’hui, eBay multiplie les remises jusqu’à 50% sur une sélection de produits. Voici nos recommandations.

Même si la période de Noël est propice aux achats, il est toujours possible de se procurer des appareils de qualité à des prix moindres. Sur eBay, on trouve aujourd’hui des dizaines de promotions exceptionnelles : les AirPods Pro à 185,99 euros, l’iPhone 11 à 549,90 euros ou encore 50 euros de cartes PlayStation Network à 41,99 euros. L’ensemble de cette sélection profite de la livraison gratuite ainsi que de la garantie client eBay.

L’iPhone 11 version 64 Go à 549,90 euros au lieu de 699,90 euros

Même si l’iPhone 12 a été officiellement lancé le mois dernier, l’iPhone 11 reste toujours l’un des meilleurs téléphones haut de gamme du marché. Ce modèle sorti en 2019 profite de jolies promotions pour Noël. Pour rappel, ce téléphone s’appuie sur un écran Liquid Retina de 6,1 pouces et la très bonne puce A13 Bionic qui permet de faire tourner n’importe quel jeu ou application gourmande. La partie photo est également réussie, une évolution par rapport à l’iPhone X, surtout de nuit. Enfin, les dernières technologies d’Apple sont présentes, à commencer par Face ID ou Apple Pay, ainsi que la dernière version d’iOS. Vous le trouverez à 549 euros, livraison gratuite.

Les Apple AirPods Pro à 169,99 euros au lieu de 209,99 euros

Si vous êtes plutôt à la recherche d’écouteurs, mais que vous souhaitez toujours bénéficier d’une technologie de réduction de bruit, alors les AirPods Pro sont une bonne option. Les derniers écouteurs Bluetooth présentés par Apple adoptent un format intra-auriculaire. Ils sont conçus tout particulièrement pour l’écosystème de la marque à la pomme, et s’harmoniseront parfaitement avec votre MacBook ou votre iPhone. Ces écouteurs ne manquent pas de qualités : ils sont résistants à l’eau et à transpiration, ils offrent jusqu’à 24 autonomies grâce à leur boîtier, et délivrent un son de qualité. Vous les trouverez à 169 euros, toujours avec la livraison gratuite.

L’aspirateur Dyson V7 Motorhead à 219 euros au lieu de 279 euros

On ne présente plus l’expertise de Dyson en matière d’aspirateurs. Aujourd’hui, le V7 Motorhead profite d’une belle promotion. Ce modèle est doté d’un moteur avec 15 cyclones, vous offrant une aspiration efficace tout en retenant les poussières les plus fines. Il est particulièrement pratique d’utilisation, avec son collecteur qui se vide en un seul geste, sans avoir besoin de toucher le contenu. En outre, l’autonomie est de 30 minutes, et le Dyson V7 dispose de 2 modes de puissance selon votre utilisation. Le Dyson V7 est disponible à 219 euros avec la livraison gratuite.

Le casque Sony WH-1000XM4 à 249,99 euros au lieu de 284,99 euros

Parmi les casques nomades du marché, le WH-1000XM4 de Sony est une véritable référence. Ce modèle Bluetooth est particulièrement apprécié par sa technologie de réduction du bruit, la meilleure que vous pouvez obtenir. Dites adieu au bruit ambiant, notamment dans le métro dans un avion. La qualité sonore est excellente, le confort est assuré, et l’autonomie peut aller jusqu’à 30 heures. Vous pouvez également consulter notre test du Sony WH-1000XM4. Il est disponible à 249 euros, la livraison est offerte.

Une carte PlayStation Network d’une valeur de 50 euros à 41,99 euros

Le PSN est un service lancé il y a quelques années par Sony qui vous offre de nombreux avantages. Dessus, on retrouve notamment la boutique de jeux dématérialisés. Avec le lancement de la PlayStation 5 (et notamment dans sa formule digitale), énormément de personnes l’utilisent. Que ce soit pour vous ou pour un cadeau de Noël, cette carte cadeau d’une valeur de 50 euros fonctionne sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Un cadeau malin, aujourd’hui proposé à 41,99 euros sur eBay. Après achat, il vous suffit de rentrer la clé numérique reçue sur le compte PlayStation. La livraison est évidemment offerte.

Le Xiaomi Mi Band 5 à 28,99 euros au lieu de 35,99 euros

Toujours aussi compétitif, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 est aujourd’hui proposé à moins de 30 euros sur eBay. Idéal pour suivre vos performances sportives, ce bracelet embarque un écran AMOLED de 1,1 pouce et une interface intuitive. Avec ce petit gadget, vous pourrez suivre toutes vos données importantes, du nombre de pas effectués jusqu’à votre rythme cardiaque, en passant par l’heure. Pour les plus sportifs d’entre vous, plusieurs modes sont disponibles, selon votre activité : bonne natation, mode yoga, mode musculation, mode course à pied… le fonctionnement est très simple, puisqu’il est relié directement à votre smartphone via le Bluetooth. Enfin, l’autonomie est impressionnante, puisque le constructeur annonce 2 semaines en utilisation classique. Il est vendu 28,99 euros et en dépit de ce petit prix, la livraison reste offerte.

Note : tous vos achats sont protégés par la garantie client eBay. Vous bénéficiez d’une assistance 7 jours sur 7 en cas de besoin et d’un remboursement intégral en cas de non réception ou de problème.

Cet article est sponsorisé par eBay. Il a été réalisé par une équipe indépendante de la rédaction du Journal du Geek.