Dernier smartphone de Xiaomi en date, et toujours l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Le Xioami Mi 10T passe sous les 400 euros sur Rakuten avec le code RAKUTEN20.

Commercialisé officiellement demain en France pour 499 euros, le Xiaomi Mi 10T est déjà disponible sur Rakuten et avec une belle réduction de 100 euros par rapport au tarif recommandé. Grâce au code promo RAKUTEN20, il tombe à 399 euros seulement ce dimanche. Il s’agit bien d’une version prenant toutes les bandes-fréquences en charge, mais le smartphone est expédié depuis Hong-Kong. Il prendra donc un peu de temps à arriver.

Code promo : RAKUTEN20

Le Xiaomi Mi 10T en détail

Lancé durant de ce mois d’octobre 2020 en France, le Mi 10T a la lourde tâche de succéder au flamboyant Mi 9T qui avait rencontré tant de succès jusqu’à présent. Pour réitérer l’exploit, Xiaomi utilise la recette — et aussi sa marque de fabrique — du rapport qualité-prix. La firme a donc commencé par choisir un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz. Il affiche une définition de 2400 x 1080 pixels pour 395 ppp.

À l’intérieur se trouve le processeur le plus puissant du moment dans le monde Android avec le Snadpragon 865, il est épaulé par 6 Go de RAM. Le couple offrira toute la puissance nécessaire pour alimenter l’écran 144 Hz. Vous pourrez stocker vos données sur 128 Go. Rappelons également que le smartphone est « future proof » puisque compatible 5G. Sa batterie de 5000 mAh promet enfin une solide autonomie.

Sur la partie photo, Xiaomi a choisi un trio avec un APN grand-angle équivalent 24 mm de 64 mégapixels, un ultra grand-angle équivalent 15 mm de 13 mégapixels et un appareil macro, équivalent 23 mm de 5 mégapixels. L’ensemble devrait offrir des résultats satisfaisants, du moins si l’on en croit notre test du Mi 10T Pro. Si ce dernier possède un appareil principal mieux défini, 108 Mpx, les différences ne devraient pas être gigantesques.