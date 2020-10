Le Xiaomi Mi 10 est disponible à partir de 1 euro chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose aujourd’hui une offre très intéressante sur le Xiaomi Mi 10. Le smartphone est proposé à partir de 1 euros avec un forfait mobile 90 Go et la reprise de votre ancien smartphone.

Le Xiaomi Mi 10 est l’un des deux meilleurs smartphones de la marque chinoise. Commercialisé à 799 euros dans sa version 256 Go, il est possible de l’acquérir pour seulement 1 euro (+ 6 euros par mois pendant 24 mois) en souscrivant à un forfait Sensation 90 Go grâce au bonus reprise de 70 euros de Bouygues Télécom ainsi qu’une offre de remboursement (ODR) de 50 euros. Une solution idéale pour vous offrir un smartphone flambant neuf, puissant et compatible 5G tout en vous débarrassant de votre vieillissant terminal.

Pour proposer bénéficier de ce tarif, il faut cumuler plusieurs promotions proposées par Bouygues Télécom. Dans un premier temps, il faudra souscrire au forfait Sensation 90 Go de l’opérateur avec un engagement de 24 mois. Ensuite, Bouygues ajoute une ODR de 50 euros sur le Xiaomi Mi 10. Enfin, l’opérateur vous offre un bonus reprise de 70 euros si vous renvoyez votre ancien smartphone. Le montant restant sera payé de façon étalée sur 24 mois à raison de 6 euros par mois pour un total de 145 euros.

La procédure de reprise il suffit d’indiquer la référence de votre téléphone et renseigner quelques éléments ayant trait à l’état du terminal. Ceci fait, Bouygues vous donne une estimation de la valeur de votre smartphone et ajoute jusqu’à 70 euros. À la réception de votre nouveau terminal, il suffira d’envoyer l’ancien dans l’enveloppe fournie et préaffranchie par l’opérateur. Si le téléphone est conforme à la description qui en a en été faite, la réduction est définitivement acquise.

Le Xiaomi Mi 10 : un smartphone paré pour l’avenir

Le Xiaomi Mi 10 est au cœur de la famille Mi 10, qui se fait de plus en plus nombreuse. C’est lui qui sert de base pour toutes les déclinaisons de la série. Il arbore toutes les caractéristique d’un smartphone haut de gamme de la saison 2020 – 2021. Cela commence par un superbe écran AMOLED Full HD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des animation particulièrement fluides.

On trouve en cœur le processeur le plus performant dans le monde Android en la personne du Snapdragon 865. Un processeur à 8 cœurs qui, comme nous le disions plus haut est compatible 5G. Vous trouverez à ses côté 8 Go de mémoire vive et vous aurez 256 Go pour stocker vous photo, vidéo et applications.

Pour ce qui est de la photo, Xiaomi a opté pour une configuration à quatre capteurs, dont un principal de 108 mégapixels, un ultra-grand angle de 13 mpx, ainsi qu’un capteur Macro et un capteur dit « ToF » pour améliorer le mode portrait. Les résultats sont très bons dans l’ensemble. Enfin, sa batterie de 4780 mAh lui assure une autonomie d’une journée sans aucun problème.

Le forfait Sensation 90 Go : prêt pour la 5G

Le forfait Sensation 90 Go intègre donc logiquement 90 Go de données, les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse. Dans cette enveloppe de data, vous avez également 35 Go pour les DOM, l’UE et la Suisse. Si vous avez de la famille à l’étranger vous pourrez également profiter des appels et SMS illimités vers les mobiles des USA, du Canada, de la Chine, ainsi que les fixes de 120 destinations.

L’autre bonne nouvelle de ce forfait 90 Go est qu’il sera compatible 5G d’ici à la fin de l’année, sans surcoût lors du passage à la nouvelle norme réseau. Idéal pour accompagné le Xiaomi Mi 10 qui est lui aussi compatible 5G. Cet abonnement de Bouygues Telecom profite également de 4 bonus, dont l’internet illimité le week-end et l’accès à Cafeyn (ex Le Kiosk) pour lire toute la presse. Enfin, vous avez également une deuxième carte SIM offerte, pour votre tablette par exemple.

Le forfait Sensation 90 Go est proposé à 33,99 euros par mois pendant un an puis 48,99 euros. Si vous êtes déjà client Box, vous profitez d’une réduction de 7 euros par mois sans limite de durée. Cela fait donc tomber ce forfait particulièrement complet à 26,99 euros pendant 12 mois puis 41,99 euros.

