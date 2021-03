Le forfait B&You 100 Go sans engagement revient à 14,99 euros

Les soldes, c’est l’occasion idéale pour se dégoter un forfait attractif à prix contenu. Jusqu’au 10 mars 2021, le forfait B&You 100 Go est de retour à 14,99 € par mois uniquement.

Bouygues Télécom propose aujourd’hui quelques nouvelles offres, valables pour une poignée de jours. Pour 14,99 euros seulement, vous pouvez profiter d’un forfait B&You sans engagement, avec 100 Go de 4G dont 15 Go en roaming pour l’Europe.

Le forfait B&You 100 Go (4G) en détail

Avec ce forfait B&You, on retrouve une jolie enveloppe de 100 Go de data sur le très bon réseau 4G de Bouygues Télécom. D’après l’Arcep, c’est l’un des meilleurs concernant la qualité des services mobiles. L’offre est particulièrement adaptée à celles et ceux qui pâtissent d’un Wi-Fi capricieux, et qui souhaite profiter de meilleurs débits au quotidien, pour regarder des séries en streaming, ou pour jouer à des jeux vidéo.

On notera que ce volume de données est applicable en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, Bouygues vous permet de profiter jusqu’à 15 Go de data sur cette enveloppe, sans surcoût. Ainsi, si vous voyagez, pas besoin de souscrire à un nouveau forfait. Enfin, on retrouve évidemment les SMS, MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM. De quoi garder le contact avec vos proches où que vous soyez.

Aspect appréciable, ce forfait vous permet de conserver votre numéro de téléphone actuel. Les diverses étapes sont à retrouver sur le site officiel de l’opérateur. Qui plus est, ce forfait est sans engagement, et le prix ne changera pas au bout d’un an. Vous avez donc le loisir de résilier à tout moment, ou bien de le conserver. Comme d’habitude chez Bouygues, les forfaits sont assez flexibles, et vous pourrez rajouter de la data, ou des options à votre abonnement selon vos besoins. N’hésitez pas à télécharger l’application mobile disponible sur iOS et Android pour en profiter.

Ce forfait est facturé 13,99 euros par mois, sans engagement, avec un prix fixe. Toutefois, l’opérateur propose également une déclinaison plus musclée. On retrouve donc la même enveloppe de 100 Go en 4G, mais avec Internet illimité le week-end, pour 2 euros supplémentaires. Pour 15,99 euros par mois donc, vous pourrez vous affranchir de n’importe quelle limite de données. Si vous êtes particulièrement actif le week-end pour télécharger des épisodes de séries pour le reste de la semaine, par exemple, cela représente une option idéale.