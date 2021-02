Bons plans Forfaits 200 Go à 15 euros : B&You et RED prolongent ce week-end

Cela devait se terminer le 18 février, mais B&You et RED ont décidé de prolonger : les forfaits mobile 200 Go à 15 euros par mois restent disponible ce week-end.

Les offres devaient prendre fin le 18 février, mais B&You et RED by SFR ont décidé de donner un peu de rabes à leurs forfaits mobile 200 Go à 15 euros par mois. Il vous reste donc quelques jours pour saisir ces excellentes offres. En plus de cette enveloppe, vous trouverez appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’une quantité confortable de données dans l’union européenne. Tout cela pour 14,99 euros par mois chez B&You et 15 euros tout rond chez RED by SFR. Ces offres sont sans engagement, réservées aux nouveaux abonnés et sans limite de durée.

Les forfait B&You et RED 200 Go en détail

Les deux forfaits sont assez proches l’un de l’autre et intègrent :

Appels/SMS/MMS illimités

200 Go de data en 4G

15 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

Avec autant de données, ces forfaits s’adressent essentiellement à ceux qui ont besoin d’être connectées en permanence lors de déplacements réguliers, ou qui ne profitent pas toujours d’un bon débit sur leur connexion fixe. Vous pourrez habilement la remplacer, au moins en partie, un utilisant le partage de connexion du smartphone.

Rappelons que ces formules sont sans engagement, et les tarifs sont valables sans limite de durée. C’est-à-dire qu’il n’augmentera pas au bout d’un an ou 6 mois comme on peut le voir parfois. Attention toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’augmentera jamais. L’opérateur reste libre de modifier le prix de son offre à condition que celle-ci évolue par la même occasion. RED l’a d’ailleurs fait récemment, non sans quelques critiques de la part de ses clients.

B&You ou RED : que choisir ?

Si vous hésitez entre les deux offres voici les deux points intéressants à retenir. L’argument de poids en faveur de B&You est la possibilité de la rendre compatible 5G. Après avoir souscrit à votre abonnement, il faudra aller dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis choisir l’« Option 5G ». Celle-ci coûte 3 euros par mois. Le forfait vous revient donc au prix de 18 euros par mois, avec une connexion encore plus rapide. Chez RED, vous profitez de quelques services supplémentaires et une option pour obtenir de la 4G aux USA et en Suisse. De plus, le réseau est un peu meilleurs et surtout l’enveloppe 4G pour l’UE vient en plus des 200 Go initiaux contrairement à B&You où elle déduite de l’enveloppe globales.

Précisons enfin que B&You et RED facturent le double appel, mais à hauteur de 1 euro par mois pour le premier contre 2 euros chez le second. C’est un avantage non négligeable si vous avez besoin de cette option, notamment si votre ligne est utilisée à des fins professionnelles. Si vous hésitez entre les deux, nous avons comparé les offres de B&You et de RED point par point afin de vous faciliter la tâche.