Les trois opérateurs historiques ont dégainé leurs forfaits 5G, mais c’est B&You qui aura l’honneur du premier forfait 5G sans engagement. Et il est pour le moins intéressant : 130 Go pour 24,99 euros.

La 5G a débarqué, et elle est désormais accessible sans engagement. C’est Bouygues Télécom qui a l’honneur d’être le premier en ce début de mois de décembre. Pour commencer, on peut dire que B&You fait les choses bien avec un forfait mobile 130 Go, en 5G donc, dont 15 Go dans l’Union européenne, et les appels, SMS / MMS sont sans surprise illimités en France. Tout cela vous coûtera 24,99 euros par mois. Comme d’habitude, cette offre est sans engagement et le prix sans limite de durée. Elle est disponible jusqu’au 16 décembre.

Le forfait 5G 130 Go en détail

Comme on avait déjà pu le constater sur les offres des opérateurs historiques, la 5G est forcément un peu plus cher que la 4G, mais avec ce forfait 130 Go B&You reste raisonnable. Il n’y a pas si longtemps, le forfait 100 Go B&You était facturé 19,99 euros par mois. Vous payez 5 euros de plus pour la 5G certes, mais aussi pour 30 Go supplémentaires. C’est toutefois beaucoup de données pour un usage courant. Si vous êtes un gros utilisateur de données, cela devrait en revanche vous satisfaire et si vous êtes un gros consommateur de données vous êtes sans doute intéressé par la hausse des débits de la 5G. C’est cohérent.

Dans le détail, cette offre intègre :

130 Go de données en 5G (quand elle est disponible) ou en 4G

Appels, SMS et MMS illimités en France

15 Go dans l’Union européenne

Appels et SMS illimités dans l’Union, MMS décomptés de l’enveloppe de data à l’étranger

Spotify Premium offert pendant 3 mois

L’offre est toujours sans engagement et le tarif sans limite de durée. Elle est en revanche réservée aux nouveaux abonnés. B&You vous demandera également 10 euros à la commande pour la carte SIM. Sachez enfin que l’opérateur vous fera payer le double appel, c’est une option à 2 euros par mois. Si on pouvait le comprendre sur des forfaits à tout petit prix, cela sonne ici un peu comme une radinerie. Ce n’est toutefois pas le seul à le faire.

Ce n’est pas un peu tôt pour prendre un forfait 5G ?

Le réseau 5G est encore balbutiant pour le moment, mais les déploiements vont bon train et si vous habitez dans une grande ville il est possible qu’il y ait déjà une antenne près de chez vous. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez attendre un peu. À moins d’avoir absolument besoin de 130 Go de data, la plus-value de l’offre réside surtout dans sa compatibilité 5G.

Pour vérifier la présence d’une antenne près de chez vous, vous pouvez vous appuyer sur Cartoradio, la carte de l’Agence National des Fréquences (ANFR) qui fait autorité en la matière. Bouygues a par ailleurs annoncé le déploiement de la 5G dans 20 villes françaises (dont Lyon, Nice, Aix-En-Provence, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis Argenteuil ou Montreuil) dès ce mois décembre. Si vous n’avez pas d’antenne maintenant, vous en aurez peut-être une d’ici la fin du mois.

Pour profiter de la 5G, il faudra également posséder un téléphone compatible. La liste commence à être assez longue en cette fin d’année 2020, et si vous en possédez un, vous êtes probablement au courant. Sachez en tout cas que la plupart des téléphones milieu ou haut de gamme sortis dans les 6 derniers mois sont compatibles 5G et que cette dernière commence doucement à se voir sur des téléphones à moins de 300 euros.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.