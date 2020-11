[Guide] Les meilleurs smartphones à moins de 300€

Même avec un budget de moins de 300 euros, il est possible de se faire plaisir sur le marché des smartphones. La preuve, avec ce guide d’achat, qui recense les modèles proposant un rapport qualité-prix à toute épreuve.

Après vous avoir proposé notre guide des smartphones à moins de 200€, on vous propose de monter en gamme cette semaine, avec quatre très bons terminaux proposés à moins de 300€. Évidemment, à ce prix-là n’espérez pas atteindre l’excellence d’un Samsung Galaxy Note 20 ou d’un iPhone 12. En revanche, vous pourrez trouver de très bons modèles, efficaces en termes de puissance et d’autonomie, qui commencent même à bénéficier de quelques améliorations ciblées, leur permettant de se spécialiser en photographie, en gaming, ou encore de gagner en autonomie.

Xiaomi Redmi note 9 Pro : tourné gaming

Lancé en juin dernier, le Xiaomi Redmi Note 9 opère une jolie montée de gamme par rapport au très populaire Redmi Note 9, en s’offrant plusieurs fonctionnalités résolument tournées vers le gaming, comme le révèle notre test réalisé au moment de sa sortie. Doté d’un écran IPS Full HD+ de 1080 x 2340p en format 6,67 pouces, le smartphone reprend le design de son prédécesseur, en arborant cette fois un élégant dos en verre aux finitions plus que correctes vu son prix. Un capteur biométrique situé sur le côté du terminal et un port de chargement USB-C viennent compléter le tout.

On l’a déjà dit, l’atout principal du Redmi Note 9 Pro réside dans ses performances, assurément tournées vers le gaming. Équipé d’un SoC Snapdragon 720G et de 6 ou 8 Go de RAM (et 64 Go ou 128 Go de stockage) selon les versions, le smartphone permettra notamment de profiter des derniers titres mobiles sans subir de ralentissements ingame. Avec sa batterie de 5200 mAh, il assurera également à son utilisateur quelques belles sessions de jeu en perspective, puisqu’il pourra largement tenir un jour et demi en conditions d’utilisation intensives.

Comme souvent chez Xiaomi, c’est du côté de la photographie que le Redmi Note 9 Pro trouve ses faiblesses, avec un capteur principal de 64 Mpx placé dans son dos, et accompagné d’un module ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un capteur de profondeur de champ de 2 Mpx, ainsi que d’un macro de 5 Mpx. En frontal, le terminal se dote d’un unique capteur de 16 Mpx (F/2.5), logé dans un discret poinçon au centre de l’écran. Un bloc photo très correct pour son prix, mais qui, avouons-le, ne fera pas de merveilles en faible luminosité.

Prix : 219,99€

Samsung Galaxy A51 : simple et efficace

Sorti l’année dernière, le Samsung Galaxy A51 signe une montée en gamme réussie par rapport au A50, en proposant de nettes améliorations, aussi bien logicielles que matérielles. Équipé d’un bel écran Super AMOLED de 6,5 pouces et d’un processeur Exynos 9611 boosté par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, le smartphone milieu de gamme du géant coréen offre ici un joli rapport qualité/prix, avec un appareil aux performances très correctes. Si le téléphone n’excelle dans aucun domaine en particulier, ce qui n’est pas choquant au vu de son prix, il reste efficace et plutôt équilibré, sans faiblesse notable. Seul point décevant relevé dans notre test du Samsung Galaxy A51, la précision du capteur d’empreinte digitale. Pourtant situé sous l’écran, à l’image de nombreux modèles plus haut de gamme, ce dernier s’est en effet avéré plutôt fastidieux à configurer, et nous a paru relativement long par la suite lorsqu’il s’agissait de déverrouiller le téléphone.

Sans être réellement excellent sur la photographie, le Samsung Galaxy A51 se dote pourtant d’un joli module photo, avec un bloc rectangulaire équipé de quatre objectifs à l’arrière. On retrouve ainsi un capteur principal de 48 Mpx, un capteur de profondeur de champ de 5 Mpx, un grand-angle de 12 Mpx et un macro de 5 Mpx. À condition d’avoir une bonne luminosité ambiante, le smartphone se révèle meilleur que ce qu’on aurait pu imaginer d’un modèle à ce prix-là, notamment au niveau du mode macro, qui permet des clichés nets et détaillés.

Équipé d’une batterie de 4000 mAh, le Samsung Galaxy A51 propose également une autonomie correcte, et permet de tenir une journée complète en utilisation intensive (séries, réseaux, sociaux, messages, photos…). À noter que le téléphone est compatible avec la charge rapide 15W, qui lui permet un chargement complet en 1h30.

Prix : 259,99€

Vivo Y70 : le milieu de gamme innovant

Sorti le 30 octobre 2020, le Vivo Y70 se positionne comme un milieu de gamme relativement classique, tout en arborant quelques-unes des dernières innovations actuellement disponibles sur le marché. On retrouve ainsi un écran AMOLED de 6,44 pouces cadencé à 60 Hz, un processeur Snapdragon 665 couplé à 8 Go de RAM, ainsi qu’une mémoire stockage de 128 Go, extensible jusqu’à 1To supplémentaire via carte microSD. Notre test du Vivo Y70 est en cours et nous ne voulons pas tirer de conclusions hâtives. Le smartphone promet néanmoins une autonomie plus que correcte, avec une batterie Li-Po de 4100 mAh compatible avec la charge rapide 33W.

Concernant son appareil photo, le Vivo Y70 fait légèrement moins bien que la concurrence, avec un triple capteur de 48+2+2 Mpx à l’arrière (tandis que les autres modèles testés en proposent 4). À l’avant l’appareil photo unique de 16 Mpx se loge dans une discrète encoche centrale. Encore une fois, c’est un peu en deçà de la concurrence, qui adopte de plus en plus facilement le poinçon pour ses modèles milieu de gamme. En revanche, on notera la présence d’un capteur d’empreinte situé directement sous l’écran. Un bon point à l’heure où encore beaucoup de modèles similaires se contentent de le placer au dos du smartphone, ou parfois sur sa tranche.

Prix : 279€

Realme 7 Pro : l’autonomie à toute épreuve

À peine 6 mois après la sortie du Realme 6 Pro, le constructeur chinois a présenté cet automne sa nouvelle itération milieu de gamme, le Realme 7 Pro. Dans la même lignée que ses prédécesseurs, le smartphone réussit le pari d’un solide rapport qualité/prix, en proposant un terminal complet aux multiples atouts, malgré un prix contenu, et régulièrement en promotion chez les différents revendeurs en ligne. On y retrouve ainsi un bel écran AMOLED au taux de rafraichissement correct de 60 Hz, un processeur Snapdragon 720G, capable de s’acquitter de la majorité des tâches quotidiennes (jeu, multimédia, réseaux sociaux…) sans faiblir, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible via son port MicroSD). Malgré son design relativement simple, le terminal se paie le luxe d’intégrer non seulement un lecteur d’empreinte sous l’écran, mais aussi un discret capteur frontal logé dans un poinçon à gauche de l’écran.

Gros atout hérité de son prédécesseur, le Realme 7 Pro embarque avec lui une impressionnante batterie de 4500 mAh (soit une légère amélioration par rapport au Realme 6 Pro et ses 4300 mAh). En plus d’assurer à son utilisateur une large journée d’autonomie, le terminal est également compatible avec la charge filaire ultrarapide SuperDart 65W, qui permet au smartphone de faire le plein en une petite demi-heure seulement. Enfin du côté de la photographie, le Realme 7 Pro poursuit sur sa lancée, avec de nettes améliorations logicielles destinées à supporter son quadruple capteur dorsal de 64 + 8 (UGA) + 2 (Macro) + 2 (profondeur de champ) Mpx. Sans grande surprise pour un appareil de cette gamme, le rendu atteint rapidement ses limites, surtout au niveau du lissage des visages en mode portrait, mais reste très correct pour prendre des photos au quotidien.

Prix : 229,99€