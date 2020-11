[Bon Plan] L’offre 2 ans de NordVPN passe au tarif de 3,15 €/mois (-68 %)

NordVPN propose aujourd’hui une nouvelle formule limitée avec 68 % de réduction sur l’abonnement 2 ans. Et pour toute souscription, un abonnement supplémentaire est ajouté gratuitement !

En profitant de cette promotion, l’abonnement 2 ans tombe à seulement 3,15 euros par mois. C’est environ 68 % d’économie par rapport au prix standard. Un abonnement gratuit sera aussi offert…

L’offre NordVPN en détail

NordVPN est aujourd’hui la référence française en matière de VPN. Le service vous permet de vous protéger des traqueurs, des cookies, et surtout de préserver votre anonymat et votre cybersécurité en toutes circonstances sur Internet. En outre, vous pouvez également vous connecter et télécharger un nombre illimité de fichiers via les protocoles P2P sans craindre de représailles.

Pour beaucoup, l’intérêt de souscrire à une offre de VPN est de pouvoir consulter et accéder à de multiple pays pour profiter des services régionaux. NordVPN est un géant dans le domaine, puisqu’il est possible de vous logger dans près de 59 pays à travers le monde, grâce à leurs 5532 serveurs, tout en masquant votre adresse IP. États-Unis, Canada ou Japon par exemple, vous avez le choix et vous pourrez profiter notamment du catalogue de certains services de streaming, bien plus complet et variés que le nôtre.

NordVPN se démarque également de la concurrence avec ses performances de vitesse, qui ne sont pas en reste. Le service n’a aucune limite de bande passante, et s’appuie sur la technologie NordLynx basée sur le protocole open source WireGuard. Celle-ci garantit une bonne rapidité de connexion de téléchargement sans compromettre la sécurité de l’utilisateur. NordVPN est disponible sur toutes les plates-formes actuelles, et notamment Windows, Mac OS, iOS, Android ou Linux.

NordVPN, c’est enfin une interface claire, lisible et intuitive pour tout le monde. Toujours très simple d’accès, la formule convient parfaitement aux personnes qui n’ont jamais utilisé de VPN de leur vie. Avec un seul compte, vous pouvez d’ailleurs installer le VPN sur 6 appareils différents, qui peuvent être votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone portable, votre routeur domestique ou votre télévision. À noter qu’il existe aussi des extensions pour vos navigateurs préférés, sur Chrome et Firefox.

L’avantage de l’offre, c’est d’abord un abonnement 2 ans à Nord VPN à prix cassé, avec 68 % de réduction, mais aussi de bénéficier d’une durée d’abonnement supplémentaire en cadeau. Le fonctionnement est simple, après avoir souscrit à votre abonnement de 2 ans, un cadeau avec un abonnement d’un mois, d’un an ou de 2 ans vous sera offert au hasard. Il faudra alors consulter ses e-mails pour savoir quel abonnement vous venez de gagner.