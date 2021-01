Ce forfait 50 Go sans engagement est à moins de 8 euros par mois

Début d’année oblige, les opérateurs multiplient les promotions pour séduire de nouveaux clients. Cette fois-ci, c’est NRJ Mobile qui remet en avant son forfait Woot 50 Go. Il est aujourd’hui proposé à seulement 7,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait complet et polyvalent, avec une belle enveloppe de data, alors le forfait Woot 50 Go de NRJ Mobile pourrait bien vous plaire. L’opérateur propose une offre sans engagement à moitié prix. Au lieu de 15,99 euros par mois, vous ne paierez que 7,99 euros pendant un an.

Le forfait NRJ Mobile 50 Go en détail

Voici les détails de ce forfait NRJ mobile, et ce qu’il inclut :

Appels illimités

SMS et MMS illimités en France

50 Go de data en 4G

3 Go de données mobiles en Europe/DOM

NRJ Mobile est un opérateur virtuel directement connecté aux 3 principaux fournisseurs historiques français. En fonction de votre localisation, un réseau vous sera automatiquement attribué entre Orange, Bouygues et SFR. Pour recevoir votre carte SIM triple découpe, 10 euros vous seront facturés au moment de votre commande.

Il est ici question d’une formule d’abonnement à 7,99 euros pendant 12 mois. Après cette période promotionnelle, le forfait retrouvera son tarif habituel de 15,99 euros par mois. C’est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Également, ce forfait NRJ Mobile est sans engagement, ainsi vous pourrez choisir de vous désinscrire quand bon vous semble, sans surcoût.

L’essentiel est bien sûr assuré : vous profitez des appels, des SMS, des MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. À cela s’ajoute une belle enveloppe 4G de 50 Go de données mobiles mensuelles. Depuis la métropole, vous pourrez vous en servir pour regarder des vidéos, télécharger des jeux sur mobile, des musiques ou encore de la simple navigation sur Internet.

Ce forfait NRJ Mobile est bien sûr utilisable à l’étranger. Pour les voyageurs occasionnels, vous pourrez tout de même profiter de votre forfait, avec une enveloppe de 3 Go de data ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Il fonctionne ainsi dans une trentaine de destinations en Europe, à savoir les 27 pays de l’Union européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège ainsi que dans 8 régions d’outre-mer. Si vous dépassez votre plafond de data, le débit sera réduit, mais toujours utilisable.

Le forfait NRJ Mobile 100 Go en détail

Si vous êtes un gros consommateur de données mobiles, et que vous avez besoin d’une enveloppe plus imposante, un forfait à 9,99 euros par mois est également disponible chez NRJ Mobile. Ce dernier vous octroie 100 Go de données mobiles en 4G, en plus des SMS et MMS illimités. Le débit sera réduit au-delà. Il est plus adapté aux voyageurs, puisque vous retrouverez 10 Go de données mobiles utilisables à l’étranger ainsi que les appels, les SMS et les MMS illimités depuis l’Europe et les DOM.

L’offre est sans engagement, pour un tarif de 9,99 euros pendant 12 mois. Passé cette période promotionnelle, vous serez facturés de 19,99 euros mensuellement.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?