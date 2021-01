Cet écran Ultrawide 34″, QHD, 144 Hz, 1 ms profite de 93 € de réduction

Si vous êtes à la recherche d’un écran grand format, pour une utilisation gaming mais aussi bureautique, alors cette offre pourrait vous plaire. Cdiscount propose aujourd’hui l’écran Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle à 406,94 euros.

Mise à jour : l’offre n’est plus disponible. Vous trouverez désormais l’écran à 455 euros.

Vous souhaitez passer sur un écran Ultrawide qui ne fait aucune concession sur les caractéristiques techniques pour les joueurs exigeants ? La marque IIYAMA n’est plus à présenter et nous apprécie un excellent moniteur en tout point. Il est actuellement disponible à 406,94 euros au lieu de 499 euros, soit une réduction de 18 %.

Le Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 en détail

Avec cet écran gaming, Iiyama nous propose un moniteur PC avec une diagonale de 34 pouces et surtout une résolution QHD de 3440 x 1440 pixels au format Ultra Wide. Le format est de plus en plus apprécié par les joueurs, qui profitent d’une immersion améliorée. La dalle VA utilisée est de bonne facture. Surtout, elle est assez fluide avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et un temps de latence de seulement 1 ms.

Comme la quasi-totalité des moniteurs de sa gamme, celui-ci est compatible avec la technologie AMD FreeSync (avec une carte graphique AMD compatible). Il reste bien évidemment utilisable avec un GPU NVIDIA. Le constructeur a également inclus une technologie Flicker Free pour un meilleur confort oculaire ainsi qu’un système préservant vos yeux de la lumière bleue agressive.

La connectique de cet écran PC est plutôt complète, avec 2 ports HDMI, 2 x DisplayPort, des haut-parleurs intégrés et une prise casque audio. La conception est réussie et vous pourrez régler le pied en auteur sur 130 mm, ou incliner l’écran avec une rotation horizontale +45°/-45°. Il est aussi possible de recourir à une fixation murale pour profiter au mieux de cet écran, surtout si vous n’avez pas beaucoup de profondeur de bureau.

Cet écran Iiyama est garanti 3 ans, et est expédié gratuitement par Cdiscount.