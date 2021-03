[Super Deal] 20% de réduction sur la carte cadeau Netflix d’une valaeur de 50€

La carte cadeau Netflix d’une valeur 50€ est disponible sur Aliexpress avec 20% de réduction aujourd’hui à partir de 9h. L’occasion d’offrir à votre ami, votre enfant ou un membre de votre famille des milliers de films et séries sans vider votre porte-monnaie. Attention, stock limité !

Netflix est devenu en quelques années la plateforme de streaming la plus regardé avec un nombre d’abonné de plus en plus conséquent. Vous êtes plus de 280 millions d’abonnés à Netflix, pourquoi ne pas offrir un abonnement à vos proches grâce à la carte cadeau Netflix disponible sur Aliexpress au prix de 40€ au lieu de 50€ soit une belle réduction de 20% grâce au code FLASHDEAL009.

Code promo : FLASDEAL009

Offrir cette carte cadeau Netflix sera l’un des meilleurs cadeaux que vous pourrez faire à son destinataire. Il pourra profiter des films et séries réalisés par Netflix ainsi que tous les autres contenus de la plateforme de streaming. Lors de l’achat de la carte cadeau Netflix, vous recevrez un email contenant le code à donner. La personne devra simplement se rendre sur le site de Netflix, rentrer le même code, créer un compte si cela n’est pas encore fait. Votre compte sera crédité du montant de la carte cadeau. Vous n’aurez plus qu’à choisir le forfait qui vous est adapté et des centaines de films et séries en illimité.

Le catalogue Netflix se diversifie de mois en mois avec des sorties de nouveaux films, séries et mangas comme par exemple la sortie de la saison trois de l’Attaque des titans. Un animé riche en rebondissement proclamé par certains comme un chef d’œuvre. D’ailleurs, avez-vous vu les sorties pour le mois de mars 2021 ? La plateforme de streaming propose également de nouvelles options destinées à améliorer le quotidien des utilisateurs comme le téléchargement automatique des films et séries que vous aimez. L’option est disponible depuis un smartphone sous Android. Les utilisateurs d’iOS devront patienter quelques semaines avant d’en bénéficier. Cette offre est disponible au prix de 40€ sur Aliexpress au lieu de 50€ soit une belle économie de 20% grâce au code FLASHDEAL009. À offrir ou à utiliser pour soi-même, cette carte cadeau fera le bonheur de tous. La carte cadeau Netflix est également disponible à des prix moins élevés.

