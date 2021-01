L’aspirateur sans fil Dyson V8 Abolsute tombe à 329 euros

Parfait pour un nettoyage en profondeur de toute votre maison, le Dyson V8 Absolute profite aujourd’hui d’une réduction chez Darty. Il retrouve ainsi son prix du Black Friday, à 329 euros seulement.

Le constructeur Dyson est aujourd’hui le grand leader du marché des aspirateurs sans fil. La tendance se confirme avec ses appareils de qualité, à l’image du Dyson V8 Absolute qui fait des merveilles. Il profite aujourd’hui d’une réduction de 13 % sur son prix de 379 euros, le faisant chuter à 329 euros. Le marchand Darty offre la livraison rapide, ou le retrait en magasin gratuit.

Le Dyson V8 Absolute en détail

Cet aspirateur balai au format stick est un modèle Premium parmi la gamme V8. Cette déclinaison, baptisée « Absolute », offre plus d’accessoires, pour un nettoyage en profondeur sur tout type de sol et surface. Voici le contenu :

Aspirateur Dyson V8 Absolute

Rouleau de nettoyage doux

Long suceur avec détachement facile

Tête de nettoyage à entraînement direct

Mini brosse motorisée

Accessoire deux en un

Mini brosse douce

Station d’accueil

Chargeur

On retrouve donc que le moteur est numérique Dyson V8 qui monte jusqu’à 110 000 tr/m, une aspiration très puissante qui est particulièrement efficace sur les moquettes et les sols durs. L’aspirateur profite également de la technologie 2 Tier Radial qui augmente le flux d’air pour capturer la plus fine poussière en concentrant une aspiration puissante et constante. Bien sûr, il est possible de changer de vitesse, en fonction de votre besoin.

Cet aspirateur sans fil a le mérite d’être léger et relativement silencieux. Il ne pèse que 2,63 kg, ce qui permet d’aspirer non seulement le sol, mais aussi votre plafond ou les coins de vos pièces. Grâce à son centre de gravité, il est facile à soulever, et la prise en main se fait naturellement. Vous pourrez détacher le tube en aluminium léger pour atteindre les espaces en hauteur.

Le constructeur annonce une autonomie de 40 minutes grâce à sa batterie Li-ion en utilisation normale. Si vous recourez à la puissance maximale, pour les tâches les plus compliqués, elle chute à 7 minutes.

Si vous disposez d’un portefeuille plus serré, vous pouvez opter pour le Dyson V7 Motorhead. Il est certes moins premium et polyvalent, mais il permet d’aller à l’essentiel, c’est-à-dire entretenir votre intérieur en faisant moins d’efforts. Il est disponible à 229 euros chez Cdiscount.