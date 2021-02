Économisez 29% sur ce lot de 3 barres lumineuses Philips Hue Play

Boulanger propose aujourd’hui une jolie réduction sur le lot de 3 barres lumineuses Philips Hue Play. Elles sont indiquées à moins de 135 euros.

Alors qu’elles sont habituellement commercialisées aux alentours de 190 euros, ce lot de 3 barres lumineuses Philips Hue Play profite de 29 % de réduction chez Boulanger. Le marchand casse ainsi les prix et permet de s’offrir ce pack économique pour 134,99 euros seulement.

Dans le détail, ce pack comprend :

Philips Hue Play Noir x2

Philips Hue Play Blanc x1

On ne présente plus l’expertise de Philips en matière d’éclairage connecté. Sa gamme Hue est d’ailleurs très populaire. Boulanger propose aujourd’hui un pack économique de 3 barres lumineuses, qui serviront à rehausser votre expérience télévisuelle, mais aussi en jeu. Avec ces dernières, vous pourrez créer une atmosphère lumineuse selon vos envies du moment, en profitant de plus de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de couleur blanche, froide ou chaude.

On en a l’habitude avec cette gamme de produits, mais vous avez un contrôle total depuis un smartphone ou une enceinte connectée grâce au pont Hue. Tout est compatible avec Amazon Alexa, Google Home ou Apple Homekit. Vous pourrez les installer en mode « vertical », sur un socle fourni, ou bien à plat, et ce sur n’importe quelle surface. Le design est élégant, l’intégration est facile et les matériaux synthétiques sont de bonne facture. Attention cependant, le pont hue n’est pas fourni ici, pas de problème si vous en possédez déjà un, mais si ce n’est pas le cas il faudra l’acheter séparément pour une soixantaine d’euros.

Concernant les technologies, on retrouve ici le top du top, avec un label énergétique A+. L’adaptateur est inclus, ce qui permet de ne pas repasser à la caisse. Vous pourrez brancher ces 3 barres lumineuses à la même unité d’alimentation électrique, un bon point. En pratique, l’installation derrière un téléviseur est un jeu d’enfant, avec les clips et les rubans adhésifs double face qui sont fournis dans le paquet ! Les dimensions font 25,3 × 4,4 × 3,6 cm.