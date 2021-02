Puissant et pratique, le chargeur Aukey Omnia à 3 ports 90 W est à -45 %

Véritable référence sur le marché, le chargeur Aukey Omnia profite d’une superbe promotion sur Amazon. Il tombe à 39,04 euros, un prix défiant toute concurrence.

Ce chargeur au nitrure de gallium est en mesure de délivrer jusqu’à 90 W de puissance, pour recharger n’importe quel appareil. Habituellement proposé à un tarif de 70 euros, il est ici en promotion de 45 % avec un code promotionnel à cocher sur sa fiche Amazon (ou à entrer au moment du paiement). On le trouve à 39,04 euros, une promotion assez rare pour être soulignée.

Code promo : AHINEUJP

Le chargeur Aukey Omnia PA-B6S en détail

Ce chargeur Aukey Omnia PA-B6S est l’un des plus puissants de la firme. Il embarque 3 ports différents, pour recharger plusieurs appareils en même temps et avec une rapidité fulgurante. Si vous ne branchez qu’un seul périphérique via un port USB C, ce petit utilitaire est capable de lui délivrer 90 W de puissance, particulièrement pratique pour un MacBook ou un iPhone, par exemple.

En pratique, le chargeur est très polyvalent puisqu’il dispose de 3 connectiques, dont 2 USB C et 1 USB A. Il est donc possible de recharger votre console Nintendo Switch, votre téléphone, qu’il soit Android ou Apple, votre ordinateur portable ou encore votre batterie externe. Ce chargeur au nitrure de gallium (GaN) est en mesure de délivrer 60 W + 30 W si vous branchez deux appareils en même temps.

Si ce chargeur est aussi populaire, c’est également raison de sa sûreté sur le long terme. Les matériaux sont de bonne qualité, il y a une détection dynamique des périphériques connectés, et le constructeur y a implanté des circuits avancés ainsi que des protections intégrées pour protéger vos appareils contre les courants excessifs, la surchauffe ou la surcharge. Bref, c’est un solide compagnon de route de seulement 190 g qui pourra vous accompagner partout et durant de longues années.