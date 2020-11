[Hottes Days] L’excellent Xiaomi Mi 10T Pro 5G est à prix cassé

Disponible depuis fin octobre, le Xiaomi Mi 10T Pro est en promotion à l’occasion des Hottes Days sur AliExpress. Véritable fleuron de la marque, ce smartphone haut de gamme profite de plusieurs promotions et est disponible à partir de 529 euros. Une bonne affaire puisqu’on le trouve habituellement aux alentours des 700 euros. L’appareil est expédié depuis l’Europe, ce qui vous garantit une livraison dans les meilleurs délais.

Code promo : BFRAPIDE40

Le Xiaomi Mi 10T Pro 5G en détail

Présenté comme un nouveau « flagship killer », le Xiaomi Mi 10T Pro a toutes les qualités d’un excellent téléphone. Il dispose d’une dalle IPS LCD d’une définition FHD+, le tout sur un grand écran de 6,67 pouces. En outre, il propose un taux de rafraîchissement plafonnant à 144 Hz, assurant une superbe fluidité d’image.

Pour tourner, le Xiaomi Mi 10T Pro s’appuie sur un SoC Snapdragon 865 de chez Qualcomm (et donc d’une connectivité 5G), couplé à 8 Go de RAM et 128 de stockage. Cela permet de lancer sans aucun problème n’importe quel jeu ou application gourmande, sans aucun ralentissement. À la différence du modèle standard, le Xiaomi Mi 10T Pro 5G possède surtout un excellent capteur principal de 108 mégapixels, contre 64 MP pour le premier. Les photos réalisées sont bien fournies en détails, avec de belles couleurs et une luminosité bien captée.

Enfin, l’autonomie de ce téléphone est également l’une de ses plus grandes qualités, malgré son taux de rafraîchissement vorace. À l’intérieur, on retrouve une batterie de 5000 mAh, rechargeable avec un chargeur rapide de 33 W. C’est largement suffisant pour tenir une journée, même en utilisation intensive. Pour plus d’informations sur cet excellent smartphone, vous pouvez consulter notre test du Xiaomi Mi 10T Pro 5G.