Idéal pour le travail, cet écran 34 pouces et WQHD est à -22 %

Si vous cherchez un bon écran pour le télétravail, mais aussi pour vous servir quand vous souhaitez vous divertir, alors ce bon plan devrait vous plaire. Amazon et Rue Du Commerce proposent aujourd’hui le ViewSonic VG3448 à 386,99 euros.

Alors qu’il est habituellement proposé à 499 euros, l’écran PC ViewSonic VG3448 de 34 pouces et surtout ultra large est en promotion. Il profite d’une réduction immédiate de 22 %, ce qui permet de l’obtenir à 386,99 euros.

Le ViewSonic VG3448 en détail

Ce moniteur d’ordinateur a été conçu pour utilisation au bureau, mais également pour le visionnage de contenus multimédias. Il s’appuie sur une dalle VA de 34 pouces dans un format ultra large de 21:9 pour un plus grand confort. Il offre une résolution de 3440 x 1440 (2,4 fois supérieure à celle d’un Full HD standard), idéale pour de la bureautique, mais aussi pour une expérience plus proche du cinéma.

L’autre point fort de ce moniteur d’ordinateur, c’est son ergonomie très flexible. L’écran s’adapte à vous, avec de nombreux réglages manuels. Que ce soit la rotation, le réglage de la hauteur, ou son angle d’inclinaison de 40°, tout est paramétrable selon votre envie et votre position (si vous êtes debout, par exemple).

Le VG3448 est équipé de 2 ports HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3,1 intégrés qui permettent de vous connecter à toute une série d’appareils. Enfin, la conception du pied plutôt réussi, puisqu’il ne prend pas beaucoup de place et est capable de masquer vos câbles pour garder votre espace de travail propre et ordonné. Il comporte également une poignée de transport, intégrés au sommet du pied, pour le déplacer de façon simplifiée et sécurisée. L’assemblage se fait en 4 étapes.

