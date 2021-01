La petite caméra de poche stabilisée PNJ Pocket 4K chute à 121 euros

Toujours pratique pour filmer des vidéos en grande résolution sans s’encombrer, la petite caméra de poche PNJ Pocket 4K est aujourd’hui en promotion sur Amazon. Pour les soldes, elle est vendue à 121,82 euros.

Avec son format très compact, cette caméra de poche est très appréciée par les voyageurs occasionnels, mais aussi, et surtout pour son côté nomade qui n’est plus à présenter et qui conviendra à tout le monde. La PNJ Pocket 4K est aujourd’hui en promotion, à 121,82 euros, soit 47 % de réduction par rapport à son prix conseillé de 229,99 euros.

La PNJ Pocket 4K en détail

Cette caméra de poche est une concurrente directe de la Osmo Pocket de DJI. Ce n’est donc pas surprenant que les deux modèles partagent un design très similaire, compact et maniable à une seule main. Vous tenez concrètement un petit manche, et sur le dessus, on trouve une nacelle qui sert à stabiliser le module photo. Cette particularité permet de supprimer la majorité des tremblements pour des plans plus réussis.

Cette caméra de poche propose des dimensions flatteuses : 13 cm de hauteur sur 4 cm de largeur, et un poids total de 135 g. À l’intérieur, on trouve du matériel de qualité qui permet de filmer en 4K et 30 images par seconde, ou encore des ralentis Full HD en utilisant la résolution 1080p et 60 images par seconde. Contrairement à sa concurrente (mais actuellement plus onéreuse), la Osmo Pocket, il n’est pas ici possible de filmer en 4K et 60 images par seconde. On se consolera avec un capteur qui atteint les 12 millions de pixels, et qui offre des visuels tout de même réussis.

La PNJ Pocket 4K mise tout sur son côté nomade et embarque une batterie en conséquence. Avec une capacité de 3600 mAh, elle offre jusqu’à 140 minutes d’autonomie. En outre, l’appareil est compatible avec l’application dédiée Pocket Gimbal, disponible sous Android et iOS, qui permet l’accès à de nouveaux modes ainsi que des paramètres avancés.

En bonus, vous pouvez également utiliser cette caméra de poche comme webcam sur votre PC. Il suffit de la brancher à votre ordinateur et la connexion se fait de manière instantanée.

