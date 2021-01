[Soldes] Les écouteurs sans fil gaming RedMagic TWS sont presque à moitié prix

Ces écouteurs sans fil sont spécialement conçus pour le gaming ! Les RedMagic TWS vous immergeront dans le champ de bataille.

Jouer sur son smartphone devient de plus en plus courant notamment avec des jeux comme Call of Duty Mobile ou même League of Legends Wild Rift. Sur de tels écrans il ne faut pas avoir que du skill, mais de bonnes oreilles. La plupart des haut-parleurs ne vous permettront pas de bien définir votre cible sauf si vous vous orientez vers des écouteurs sans fil dédié au gaming. C’est le cas des RedMagic TWS qui sont spécialement conçus pour vous immerger au cœur de la bataille. Ils seront moins utiles si vous faites quelques parties de Candy Crush ou de Doodle Jump 2. Néanmoins, si vos principaux jeux sont plus pointilleux, ces écouteurs sans fil feront des miracles. Pour les acquérir, il vous suffit de vous rendre sur Aliexpress. Ils sont vendus au prix de 40,22 € au lieu de 78,78 €.

Des écouteurs sans fil pour les jeux vidéo

Il existe de nombreux modèles d’écouteurs sans fil, mais aucun ne sort du lot quand il s’agit de gaming. À l’instar des RedMagic TWS qui viennent s’imposer dans un segment peu concurrentiel. Les écouteurs sans fil de la marque ont un boulevard rien qu’à eux. Vous pourrez de nouveau jouer dans de réelles conditions comme si vous aviez un casque gaming. Les RedMagic TWS possèdent plusieurs fonctionnalités intéressantes.

Ces écouteurs sans fil gaming possèdent une très faible latence, ce qui vous permettra d’être réactif in-game dès qu’un ennemi s’approche de vous. Ce rendu est possible grâce au Bluetooth 5 qui se trouve dans les RedMagic TWS. Vos ennemis devront bien se tenir. Cette dernière technologie permet par la même occasion d’améliorer la stabilité de la connexion.

Les RedMagic TWS restitueront quatre heures d’écoutes d’affilée. Le boitier fourni avec les écouteurs sans fil vous permettra de les recharger quatre fois de plus pour obtenir au total 16 heures d’écoutes. En ce qui concerne la partie audio, ils possèdent des drivers de 8 mm. Une taille légèrement plus grosse comparée à d’autres écouteurs sans fil. Néanmoins, cette taille sera un vrai atout puisqu’ils pourront transmettre plus de détails dans les sons qui seront propulsés depuis les RedMagic TWS vers vos tympans. Prêt à arpenter les champs de bataille ? Retrouvez-les sur Aliexpress au prix de 40,22 € au lieu de 78,78 €.

