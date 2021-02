Le dernier et surpuissant MacBook Pro M1 est sous les 1400 euros

Sorti récemment, le nouveau MacBook Pro 256 Go profite aujourd’hui d’une promotion surprise chez Amazon. Le marchand le commercialise à 1393 euros. C’est tout simplement l’un des meilleurs ordinateurs portables disponibles sur le marché.

Des performances époustouflantes, une autonomie très solide, un écran magnifique, le dernier MacBook Pro se présente avec de nombreuses qualités et une fiche technique de pointe. Habituellement proposé à 1449 euros, il reçoit une promotion le faisant tomber à 1393 euros, ce n’est pas énorme mais peu fréquent pour ce produit bien conçu et convoité.

Le MacBook Pro M1 en détail

Le MacBook Pro M1 est un ordinateur portable surpuissant, qui se démarque notamment avec son écran de toute beauté. Apple utilise ici un écran Retina de 13,3 pouces affichant une définition d’écran de 2560 x 1600p. Que ce soit pour de la bureautique, une utilisation professionnelle ou pour regarder des contenus multimédias pendant plusieurs heures, la conception est très bien pensée. Il occupe 79 % de la façade et est incrustée dans un châssis Unibody en aluminium, ce qui se fait de mieux sur le marché des ordinateurs portables pour ce qui est de la rigidité.

Modèle Pro oblige, il est ici accompagné par une Touch Bar qui est la principale différence avec un MacBook Air. Il s’agit d’un écran OLED de 2170 x 60 pixels, directement géré par le processeur et qui s’occupe de remplacer les touches de fonction. Vous pouvez retrouver plusieurs boutons qui diffèrent selon l’application utilisée, et qui est plus ou moins utile en fonction des cas de figure. Vous trouverez également un capteur d’empreintes digitales Touch ID qui permet de vous identifier en simplicité, et ce de manière sécurisée.

Sous le capot, on retrouve la fameuse puce M1 qui est un petit monstre de puissance. Elle est ici épaulée par 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go de stockage. Elle offre un solide gain de puissance par rapport aux générations précédentes dans les applications gourmandes, mais aussi une meilleure fluidité en simple utilisation. Nous l’avions indiqué dans notre revue de presse, les principaux sites spécialisés ont été séduits par cette nouvelle puce que l’on retrouve dans la nouvelle gamme d’ordinateurs portables Apple. Concrètement, il est possible de lancer n’importe quelle application, y compris iPhone, avec les meilleurs paramètres, sans aucun ralentissement et tout en bénéficiant des avantages de la nouvelle architecture ARM.

Le MacBook Pro M1 dispose d’un refroidissement actif via un ventilateur supplémentaire au dos de l’appareil, ce qui lui permet de rester plus longtemps à de plus hautes fréquences que son petit frère, le MacBook Air. Les performances dans les applications les plus gourmandes sont donc logiquement meilleures. Concernant l’autonomie, Apple promet jusqu’à 20 heures, un record sur Mac selon ses propres mots.