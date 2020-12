Le forfait B&You 100 Go est à 13,99€ par mois uniquement ce week-end

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Bouygues Télécom décide de relancer son offre du Black Friday. Le forfait mobile 100 Go passe alors à seulement 13,99 euros. Attention, cette promotion est valable uniquement ce week-end.

La nouvelle offre de Bouygues Télécom est valable jusqu’à dimanche 20 décembre à minuit. Pour 13,99 euros seulement, vous pouvez profiter d’un forfait B&You sans engagement avec 100 Go de 4G. Un rapport qualité-prix tout simplement imbattable. L’offre est en revanche réservée aux nouveaux abonnés.

Le forfait B&You 100 Go (4G) en détail

Le forfait B&You vous propose donc 100 Go de data sur le très bon réseau 4G de Bouygues Télécom. D’après l’Arcep, c’est l’un des meilleurs concernant la qualité des services mobiles. Une telle enveloppe de données vous permettra d’utiliser exclusivement votre réseau téléphonique, sans vous soucier de dépasser votre quota habituel. C’est notamment pratique si vous souhaitez regarder des séries en streaming, ou que votre réseau Wi-Fi est soit en panne, soit moins rapide.

À noter que ce volume de données est applicable en France métropolitaine. Toutefois, l’opérateur Bouygues vous permet d’utiliser jusqu’à 15 Go de data de votre enveloppe depuis l’Europe et les DOM. Pas besoin donc de souscrire un nouveau forfait en cas de voyage. De même, ce forfait téléphonique vous offre les SMS et les MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM. Où que vous soyez, vous pouvez garder le contact avec vos proches.

Sachez que cette offre B&You vous permet de conserver votre numéro de téléphone actuel. La procédure est à retrouver sur le site officiel de l’opérateur. Également, comme d’habitude, l’offre Bouygues est généreuse et vous offre gratuitement 3 mois d’abonnement Spotify Premium, le géant du streaming musical, si vous souscrivez à cette offre. C’est environ 30 euros d’économisés !

L’autre bonne nouvelle, c’est que le forfait est sans engagement et le prix ne changera pas au bout d’un an. Ainsi, vous pourrez résilier à tout moment, ou le conserver. De plus, les forfaits de chez Bouygues sont flexibles, et vous pourrez choisir de rajouter de la data ou des options à votre abonnement selon vos besoins. Pour cela, vous pourrez profiter de l’application mobile disponible sur iOS et Android. Celle-ci vous permet de suivre facilement votre consommation, de gérer votre compte ou de contacter un conseiller en quelques clics.

Au-delà de ce forfait à 13,99 euros, notez que l’opérateur propose également sa déclinaison 100 Go avec Internet illimité le week-end à 15,99 euros par mois. Comme son nom l’indique, vous pourrez vous affranchir de n’importe quelle limite de données. C’est vraiment pratique si vous souhaitez télécharger des dizaines d’épisodes sur Netflix ou un autre service de vidéo à la demande, dans la meilleure qualité possible.

Cet artiste est sponsorisé par Bouygues Télécom. Il a été rédigé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.