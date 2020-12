Pour Noël, l’abonnement 2 ans à NordVPN est à seulement 3,15 euros par mois

À quelques jours de Noël, NordVPN propose une jolie promotion sur l’abonnement de 24 mois au service. La formule passe à 3,15 euros par mensualité.

En profitant de cette promotion, l’abonnement de 2 ans tombe à seulement 3,15 euros par mois, soit 68 % d’économies par rapport au prix standard. Attention, cette remise n’est valable que temporairement. De plus, vous repartez avec 3 mois offerts si vous souscrivez à cette offre.

L’offre NordVPN en détail

NordVPN est le service de VPN le plus plébiscité en France, et le plus populaire. Avec ce dernier, vous pouvez accéder à une véritable confidentialité sur vos données personnelles. En quelques clics, NordVPN vous propose une protection contre les traqueurs publicitaires et un anonymat total, même aux yeux de votre fournisseur d’accès Internet. L’entreprise assure qu’aucun registre d’activité n’est conservé, ainsi votre navigation est totalement privée et ne laisse aucune trace.

Si le service de VPN est de plus en plus apprécié en France et dans le monde, c’est aussi pour son vaste choix de serveurs. Au total, plus de 5530 serveurs sont disponibles à travers le globe, ce qui vous offre un accès total à ces territoires. Vous pourrez donc vous connecter et télécharger un nombre illimité de fichiers via les protocoles P2P sans craindre la moindre représailles.

De même, vous pourrez consulter et accéder aux services régionaux de 59 pays tout en masquant votre adresse IP. Les catalogues de streaming de toutes les plates-formes aux États-Unis, au Canada ou au Japon sont désormais accessibles, directement depuis la France. Pour certains, l’offre est bien plus complète et variée que la nôtre.

Tout cela se concilie avec une offre de VPN bien plus rapide que la concurrence. Le service n’a aucune limite de bande passante. Si vous êtes détenteurs d’une connexion type fibre optique, vous ne ressentirez quasiment pas la différence à l’utilisation, tout en étant protégé. En plus, la technologie maison, baptisée NordLynx, basée sur le protocole open source WireGuard, vous garantit une bonne rapidité de connexion et de téléchargement, sans compromettre votre sécurité. Sachez également que NordVPN propose également une nouvelle sécurité baptisée « surveillance dark web » qui repère pour vous des informations personnels qui pourrait transiter sur le web et vous le signale afin que vous puissiez réagir.

NordVPN est également très apprécié pour son interface claire, lisible et intuitive. Même si vous n’avez jamais utilisé un VPN, vous prendrez rapidement le coup de main. Vous aurez même le luxe de parcourir les options afin d’activer une connexion automatique au démarrage de votre ordinateur, pour vous protéger en arrière-plan. Le principe est simple : l’application vous présente un planisphère du monde, et vous pouvez vous connecter au pays de votre choix en un seul clic. Avec un seul compte, vous pouvez installer le VPN sur 6 appareils différents, qui peuvent être votre ordinateur, votre téléphone portable, votre tablette, votre routeur domestique ou encore votre télévision. En plus de cela, il existe des extensions optimisées pour les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox.

L’offre d’abonnement de 2 ans à NordVPN est aujourd’hui à prix cassé, avec 68 % de réduction. Vous profiterez alors de 3 mois supplémentaires offerts gratuitement. Au lieu de payer 243,84 euros, votre abonnement sur 24 mois vous revient à 75,65 euros.