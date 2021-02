Le Motorola Edge et son magnifique écran OLED à seulement 365 euros

Amazon propose aujourd’hui une superbe réduction sur un téléphone bien équilibré, puissant et avec un écran de toute beauté. Le Motorola Edge tombe actuellement à 365 euros.

Précédemment indiqué à 599,99 euros, le Motorola Edge profite d’une jolie réduction de 39 % chez Amazon. Le vendeur le commercialise maintenant à 365 euros, un excellent rapport qualité-prix pour un téléphone puissant.

Le Motorola Edge en détail

L’un des points forts de ce smartphone, c’est notamment son écran OLED de 6,7 pouces, délivrant une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) avec une incurvation de 90° et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les contrastes sont très réussis, et la qualité est au rendez-vous. Que ce soit pour de la simple navigation, le visionnage de contenu multimédia ou pour du jeu vidéo, l’expérience est assez impressionnante. D’ailleurs, il se paye luxe d’être compatible avec le HDR10, la technologie qui permet de profiter d’une gamme de couleurs plus réalistes et naturelles.

Sous le capot, le téléphone embarque le processeur Snapdragon 765G accompagné par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce n’est certes pas la puce la plus puissante du marché, mais elle permet de faire tourner la majeure partie des titres 3D et des applications gourmandes dans d’assez bonnes conditions, et a le mérite d’intégrer nativement un modem 5G. Si vous souhaitez profiter de plus d’espace de stockage, un emplacement micro SD est disponible.

Enfin, la partie photo reste classique mais néanmoins efficace. On retrouve un triple capteur (64 + 8 + 8 mégapixels) offrant un grand-angle, un téléphoto et un ultra grand-angle. Les selfies seront également de bonne facture avec le capteur de 25 mégapixels présent dans le petit poinçon de l’écran. En outre, ce smartphone dispose d’une batterie de 4500 mAh, garantissant 2 jours d’autonomie en utilisation standard. Le téléphone est livré avec Android 10 et devrait recevoir Android 11 d’ici les prochains mois.