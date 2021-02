L’imprimante multifonction HP Office Jet 6950 est à prix cassé

Conçue pour les personnes qui recherchent une imprimante sans fil, compatible avec tous les systèmes d’exploitation et offrant plusieurs fonctionnalités pratiques au quotidien, la HP Office Jet 6950 est en promotion chez Electro Depot à 78,67 euros.

Habituellement commercialisée à 129 euros, l’imprimante multifonction HP Office Jet 6950 profite d’une très belle remise immédiate de 39 % pour tomber à 78,67 euros. Elle est compatible Instant Ink, bénéficie du Wi-Fi et délivre une bonne qualité d’impression. Un tarif que l’on a plus vu depuis un an.

La HP Office Jet 6950 en détail

Avec le télétravail qui a été généralisé, les prix des imprimantes se sont envolés. C’est le moment ou jamais pour s’offrir le modèle Office Jet 6950, conçu pour un usage professionnel comme personnel. Ce modèle est capable d’imprimer, de numériser rapidement, de photocopier et dispose même d’une fonction télécopie qui peut, parfois, être encore utile.

Compatible Wi-Fi et Bluetooth, vous pourrez donc imprimer depuis votre téléphone, votre PC, ou encore votre tablette en un seul clic, et surtout sans fil. De même, les scans peuvent être envoyés directement sur votre adresse e-mail, de quoi gagner de précieuses minutes, surtout en usage professionnel. Du reste, les caractéristiques classiques d’une bonne imprimante sont ici reprises, comme le mode recto verso pour économiser du papier, la gestion plus intelligente du papier (avec un bac papier de 225 feuilles) et les options de couleur.

HP insiste également sur la productivité de l’imprimante, qui est plutôt rapide. Elle est en mesure d’imprimer en haute qualité 16 pages par minute (en noir et blanc). Pour une impression en pleine couleur, elle en livre jusqu’à 9 en 60 secondes. Toutes les fonctions sont à retrouver et à configurer depuis l’écran tactile. Le modèle 6950 est compatible avec les Mac OS, et Windows, de Vista jusqu’à Windows 10.

Enfin, cette imprimante est compatible avec l’abonnement Instant Ink. Vos cartouches sont ainsi livrées automatiquement, pour un prix davantage adapté à vos besoins.