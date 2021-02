Le Xiaomi Mi TV 4S 65 pouces coûte 100 euros de moins chez Darty

Xiaomi s’est lancé dans les téléviseurs l’année dernière et les prix baissent, comme cette version 65 du Mi TV 4S proposée à 599 euros au lieu de 699 euros chez Darty.

Avec ses téléviseurs, Xiaomi poursuit la même logique qu’avec ses smartphones : les bonnes technologies, au bon prix, et sans fioritures. C’est exactement ce que fait le téléviseur Xiaomi Mi TV 4S, que l’on trouve aujourd’hui avec une réduction de 100 euros chez Darty dans sa version 65 pouces. Ce TV LED 4K HDR tombe à 599 euros au lieu de 699.

Le Xiaomi Mi TV 4S 65″ en détail

Le Xiaomi Mi TV 4S de Xiaomi plutôt entrée de gamme, mais qui conserve tout de même certains atours plus haut de gamme. Cette version 65 pouces ne fait pas dans l’exubérance côté design, mais elle reste assurément jolie avec son cadre des finitions métalliques. Ce modèle sorti durant l’été 2020 offre sans surprise une dalle LCD (VA) 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un rétroéclairage par LED. Elle est également compatible HDR et HDR10. La fréquence de balayage reste limitée à 60 Hz, ce qui n’en fera pas la meilleure alliée des consoles next gen, mais ces dernières fonctionneront évidemment sans problème dessus, vous ne pourrez simplement pas profiter des 120 images par seconde proposées par les consoles sur certains titres.

La partie audio est constituée de 2 haut-parleurs de 8 W, qui sont compatibles avec Dolby Audio et DTS HD. Ils seront suffisants pour le quotidien, mais si vous avez des ambitions sur l’audio, on vous recommandera d’opter pour une barre de son.

Ce téléviseur a également pour argument son système d’exploitation : il tourne sous Android TV, en version 9.0. Non seulement cela offre l’accès au Google Play Store et ses centaines d’applications, mais aussi des fonctionnalités Google Cast, Google Assistant, ainsi qu’une interface fort sympathique. Après des débuts peu engageants, Android TV est désormais parmi les meilleures interfaces pour smart TV. La connectique est classique avec 3 ports HDMI 2.0 (dont 1 avec la compatibilité ARC), 1 port optique, 1 port Ethernet, 1 port jack et 3 USB. Le téléviseur est compatible avec le Wi-Fi, une connexion Ethernet et le Bluetooth 4.2.