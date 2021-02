Xiaomi Mi 11 : où et comment profiter des bonus de précommande ?

Après l’annonce, voici le temps de la commercialisation pour le nouveau flagship de Xiaomi : le Mi 11. Le nouveau smartphone est désormais disponible en précommande, avec des offre intéressantes voici où le trouver et comment en profiter.

Le Xiaomi Mi 11 a été annoncé le 8 février 2021, après une première disponibilité en import, le nouveau smartphone de Xiaomi est désormais officiellement disponible en précommande en France. Les livraisons seront honorées à partir du 3 mars, il faudra donc patienter encore un peu avant de mettre la main sur le nouveau bijou de la marque chinoise. Flagship de début 2021 oblige, le téléphone intègre toutes les dernières technologies, du surpuissant Snapdragon 888 à l’écran OLED 120 Hz en passant par le module photo comprenant un capteur 108 MP.

Pour cette phase de précommande Amazon propose un bonus de précommande intéressant : pour toute précommande vous recevez un bon d’achat d’une valeur de 100 euros à dépenser sur la plateforme. Cela permet indirectement d’économiser 100 euros sur le smartphone qui passe de 749 euros à 649 euros. Chez les autres marchands, le bonus est différent, mais aussi intéressant. Dans leur cas, le bonus de précommande est aspirateur-robot Mi Robot Aspirateur AS7. Plutôt pratique pour s’épargner la corvée du ménage. Attention, les bonus ne sont pas cumulables, entre le bon d’achat ou l’aspirateur-robot, il faudra choisir.

Où acheter le Xiaomi Mi 11 ?

Le Xiaomi Mi 11 est disponible chez tous les marchands habituels, mais seul Amazon propose le modèle 128 Go à 749 euros. Les autres revendeurs disposent du modèle 256 Go, à 799 euros cette fois.

À noter que le bon d’achat est valable jusqu’au 31 décembre 2021 et n’est valable que pour les articles vendus et expédiés par le marchand. Pas sur la Marketplace donc.

Pour profiter de l’offre de précommande, il faudra télécharger et remplir le formulaire de l’offre.

Quoi de neuf pour le Mi 11 ?

Comme nous le disions en introduction, le Mi 11 est le dernier smartphone de smartphone de Xiaomi et embarque toutes les meilleures technologies du moment. Dans le détail nous avons une dalle AMOLED de 6,81 pouces avec une définition 3 200 x 1 440 dite « WQHD+ ». Cela donne une résolution de 515 ppp. L’écran offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 120 Hz et il est poinçonné au centre pour laisser passer le capteur frontal;

Vous y trouverez également le processeur le puissant de Qualcomm en la personne du Snapdragon 888, gravé en 5 nm rappelons-le. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Sans surprise et comme tous les smartphones haut de gamme qui se respectent en 2021, il est compatible 5G, il faudra évidemment un forfait 5G pour en profiter. En parlant de connectivité, on appréciera également le support de Wi-Fi 6. Autrement dit, le Mi 11 est future proof.

Sur la partie photo vous trouverez 3 capteurs dont un principal de 108 MP, ainsi qu’un capteur Ultra grand-angle de 13 MP et enfin un capteur macro de 5 MP. Une configuration qui donne de bien belles prestations à l’usage. Pour l’autonomie, vous pourrez compter sur 4600 mAh qui donnent de quoi tenir une journée loin d’une prise sans problème. Le téléphone est compatible charge rapide à 55W et charge rapide à 50 (!) W. Il faudra un chargeur compatible.

Pour savoir tout le bien que l’on en pense, vous pouvez consulter notre test du Xiaomi Mi 11. Spoiler alert : on lui a accordé un très joli 9/10.