[Guide d’achat] Quel iPhone choisir en 2021 ?

Entre l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 Pro et son équivalent « Max », ou encore l’iPhone 11, XR ou le petit iPhone SE, il est parfois difficile de trouver l’iPhone qui répond le mieux à nos besoins. Dans ce guide, on cherche à vous trouver l’iPhone parfait, en fonction de l’usage que vous avez de votre mobile.

Inconditionnel d’Apple, vous ne pouvez pas (ou ne voulez pas) vous diriger vers des marques concurrentes, mais votre ancien modèle commence sérieusement à tirer la tête ? Ou peut-être hésitez-vous sur plusieurs nouveaux modèles mais n’arrivez pas à vous décider ? On vous aide à choisir le meilleur iPhone, pour vous !

Le choix de la rédaction : l’iPhone 12

L’iPhone est clairement le go-to de cette année chez Apple. Nettement moins cher que la gamme Pro, il offre la plupart des arguments de la dernière cuvée d’iPhone, à commencer par l’arrivée d’une dalle OLED, et non plus LCD comme c’était le cas sur l’iPhone 11. On profite également de la puissance de la puce A14 Bionic, du nouveau design aux tranches droites qui n’est pas sans rappeler celui des iPhone 4 et 5 d’antan, de la compatibilité avec la 5G, ou encore d’excellentes performances photo avec son duo de capteur à l’arrière. En plus, il présente la taille idéale pour convenir à toutes les mains, ou presque, et sa batterie tient tout de même le choc toute la journée.

C’est plutôt pour vous si :

Vous cherchez l’iPhone le plus équilibré mais ne voulez pas dépenser plus de 1 000€

Deux capteurs arrière vous suffisent

Ce n’est pas pour vous si :

Vous avez besoin d’un zoom optique

Où acheter l’iPhone 12 au meilleur prix ?

iPhone 12 Pro Max : le maximum

L’iPhone 12 Pro Max est actuellement le meilleur iPhone du marché, mais aussi le plus cher. À partir de 1 259 euros en version 128 Go, l’iPhone 12 Pro Max propose tout ce qui se fait de mieux chez la Pomme, dont sa puce A14 Bionic gravée en 5 nm. On bénéficie d’un très grand écran OLED de 6,7 pouces et de tranches droites faites d’acier inoxydable, ce qui destine ce smartphone aux utilisateurs qui aiment les grands smartphones et qui n’ont pas peur du poids conséquent d’un tel appareil. Néanmoins, il offre de ce fait une excellente autonomie (la meilleure jamais vue sur un iPhone) ainsi qu’un trio de capteur arrière plus performant que sur l’iPhone 12 Pro. On profite également du dernier capteur LiDAR qui permet de meilleures performances en réalité augmentée. Et bien sûr, il est compatible avec la 5G.

C’est plutôt pour vous si :

Vous cherchez le meilleur iPhone et avez un budget illimité

Vous êtes très pointilleux sur la qualité des photos/vidéos

Ce n’est pas pour vous si :

Vous n’aimez pas les (très) grands smartphones

Où acheter l’iPhone 12 Pro Max au meilleur prix ?

iPhone 12 Pro : l’iPhone des Pros

Si la taille du Max vous rebute, vous pouvez toujours vous tourner vers l’iPhone 12 Pro. Avec sa dalle de 6,1 pouces, il fait exactement les mêmes dimensions que l’iPhone 12, mais vous propose en plus les exclusivités de la gamme Pro, à commencer par son téléobjectif x2 et son capteur LiDAR à l’arrière. Néanmoins, en théorie, l’iPhone 12 Pro ne se montrera pas aussi performant que le Max, qui dispose de capteurs photo physiquement plus grands. On a pu voir lors des différentes comparaisons que, dans les faits, la différence est vraiment très peu perceptible. Mais c’est quand même une différence à prendre en compte si vous prenez beaucoup de photo/vidéo avec votre smartphone.

C’est plutôt pour vous si :

Vous cherchez le meilleur iPhone mais trouvez le Max trop grand

Vous êtes pointilleux sur la qualité des photos/vidéos

Ce n’est pas pour vous si :

Vous avez un budget limité

Où acheter l’iPhone 12 Pro au meilleur prix ?

iPhone 12 Mini : le petit format

Avec ses iPhone 12, Apple répond enfin à la demande des aficionados de petits smartphones avec l’iPhone 12 Mini. Si ce n’est la taille de sa batterie et de son écran de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Mini propose exactement le même équipement que son grand frère, dont la puce A14 Bionic, les tranches droites, la compatibilité avec la 5G, le duo de capteurs photo au dos… Il s’avère parfaitement adapté à ceux qui souhaitent utiliser leur smartphone d’une seule main, mais qui souhaitent tout de même profiter d’un appareil haut de gamme. En revanche, sa faible autonomie ne le destine pas à tous, notamment à ceux qui consomment beaucoup de vidéos sur leur appareil mobile. Mais après tout, avec un tel écran, ce n’est pas vraiment l’usage le plus adapté à l’iPhone 12 Mini, qui se montrera autrement plus pratique qu’un iPhone 12 Pro Max dans les transports, par exemple.

C’est plutôt pour vous si :

Vous cherchez un iPhone utilisable d’une seule main

Vous ne souhaitez pas faire de compromis côté puissance

Ce n’est pas pour vous si :

Vous avez besoin d’un smartphone autonome

Où acheter l’iPhone 12 Mini au meilleur prix ?

iPhone 11 : le compromis

Si les iPhone 12 sont les stars du moment, il ne faut pas oublier l’iPhone 11, toujours présent au catalogue d’Apple à prix réduit. Avec sa puce A13 Bionic, il ne démérite clairement pas côté puissance, même s’il faudra se contenter de la 4G, puisqu’il n’est pas compatible avec la 5G. Néanmoins, il propose de nombreux arguments, à prix bien plus compétitif. On retrouve le même duo de capteurs à l’arrière que sur l’iPhone 12, de Face ID, et il dispose de tranches arrondies pour une prise en main confortable. Il est également très autonome, mais il faudra néanmoins se contenter d’une dalle LCD — certes excellente — mais qui ne vaut pas l’OLED généralisé sur toute la gamme d’iPhone 12.

C’est plutôt pour vous si :

L’iPhone 12 est trop cher pour vous

Vous souhaitez un iPhone dans l’air du temps

Ce n’est pas pour vous si :

Vous avez besoin de la 5G

Vous utilisez actuellement un smartphone à écran OLED

Où acheter l’iPhone 11 au meilleur prix ?

iPhone XR : le meilleur rapport qualité/prix

Pour ceux qui ont un budget encore plus limité, on retrouve également l’iPhone XR, sorti en 2018 et toujours vendu par Apple. Pour un prix plutôt contenu, on profite toujours d’excellentes performances avec sa puce A12 Bionic, d’un écran LCD de 6,1 pouces similaire à celui de l’iPhone 11, d’une très bonne autonomie et de multiples coloris. Néanmoins, il faudra se contenter d’un seul capteur photo à l’arrière, même s’il s’avère très bon.

C’est plutôt pour vous si :

Vous voulez un iPhone avec Face ID

Votre budget est limité

Ce n’est pas pour vous si :

Vous aimez capturer des photos à l’ultra grand-angle

Vous utilisez actuellement un smartphone à écran OLED

Où acheter l’iPhone XR au meilleur prix ?

iPhone SE, la porte d’entrée vers l’expérience Apple

Vendu sous la barre des 500 euros, l’iPhone SE est l’iPhone le plus abordable vendu par Apple. Il dispose de l’essentiel de l’expérience iPhone, à commencer par un SoC puissant — l’A13 — et un capteur photo efficace. Mais avec son design daté et son bouton physique faisant office de capteur d’empreinte digitale, il pourrait rebuter les utilisateurs de smartphones récents habitués aux écrans bord à bord. Il n’empêche qu’il conviendra à ceux qui se fichent d’avoir le meilleur écran du marché ou une multitude de capteurs à l’arrière, ou encore aux parents ou grands-parents qui préfèreraient la navigation « à l’ancienne », avec un bouton, et qui ne souhaitent pas réapprendre à utiliser un iPhone. C’est actuellement la porte d’entrée vers l’environnement d’Apple avec iOS, dont l’expérience ne diffère pas franchement entre un iPhone 12 Pro Max et cet iPhone SE, et celui-ci offre clairement les fondamentaux de l’expérience Apple à petit prix.

C’est plutôt pour vous si :

Vous préférez la navigation avec le bouton Home

Vous vous fichez du design

Vous cherchez l’iPhone le moins cher

Ce n’est pas pour vous si :

Vous voulez un design moderne

Vous aimez les grands écrans

