[Prime Day] Le dernier TV LCD 65 pouces de Philips est à 869 euros

65PUS8555 voilà le petit nom du dernier modèle de TV LCD de Philips. Le successeur de la gamme « The One » tombe à 869 euros, toujours avec Ambilight.

Le Philips 65PUS8555 ne s’appelle plus « The One », mais il en est le successeur spirituel. Il offre toutes les technologies importantes sur un téléviseur de son temps, et même un peu plus, pour un prix somme toute contenu. C’est d’autant plus vrai pendant le Prime Day puisque qu’Amazon propose ce modèle 65 pouces 4K à 869 euros au lieu de 959.

Le Philips 65PUS8555 en détail

Successeur de la série « The One » de l’année dernière ce 65PUS8555 reprend ce qui faisait le sel de cette gamme à défaut d’en reprendre le nom. On retrouve donc une dalle LCD très correcte, de 65 pouces en l’occurence, capable d’afficher de la 4K / UHD et supportant le HDR10+, HLG, ainsi que Dolby Vision. La traitement d’image est assurée par le processeur Philips P5, connu notamment pour son upscaling de bonne facture.

Les amateurs de contrastes apprécieront également la présence du micro dimming pour rendre les noirs un peu plus noir. Il est toutefois important de noter qu’il s’agit d’une dalle 50 Hz, ce qui veut dire que si vous êtes joueur, elle ne pourra pas pleinement profiter des technologies de VRR des consoles next gen. Philips compense par la présence de sa technologie Ambilight qui donne toujours un certain supplément d’âme à ses produits.

Comme tous les TV Philips de gamme supérieure, le téléviseur est connecté et s’appuie sur l’interface Android TV pour les menus. Sachez également qu’elle intègre Google Cast, vous n’aurez donc plus besoin — ou pas besoin — de Chromecast pour diffuser du contenu de votre smartphone dessus.