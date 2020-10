Les LG CX et GX sont sans doute les meilleurs téléviseurs OLED que vous puissiez acheter en ce moment et le modèle 55 pouces passe pour la première fois sous les 1500 euros pendant les Prime Day.

La gamme OLED 2020 de LG est en promotion pour les Prime Day. Les téléviseurs sont considérés parmi les meilleurs du marché. Même en promotion, il ne restent pas donnée, mais si vous pensiez vous en offrir un, c’est le moment. Le modèle 55 pouces (LG OLED 55CX) tombe même pour la première fois sous les 1500 euros, à 1469 euros très exactement. Vous trouverez également la version 65 pouces à 1999 euros et enfin le modèle « design » GX en 55 pouces à 1769 euros.

La gamme LG OLED 2020 en détail

Dans le détails les LG OLED CX et GX embarquent des dalles 100 Hz de 55 pouces Ultra HD / 4K. OLED oblige, les contraste sont infinis, LG oblige l’image est parfaitement bien équilibrée. Le TV prend également en charge les dernière technologies à la mode dont le HDR10 et Dolby Vision. Rappelons que les CX et GX sont techniquement strictement identiques, mais le GX dispose d’un mode « art gallery », et d’une accroche murale « no gap » (il est en revanche livré sans pied).

L’autre point important du produit est de proposer un HDMI 2.1 qui sera pleinement compatible avec les PS5 et Xbox Series X, notamment grâce à la gestion du VRR pour profiter au mieux de ses jeux. Rappelons également que ces OLED 2020 ont un « input lag » très bas, là aussi c’est pratique pour les jeux vidéo et surtout les jeux de combat ou de tir compétitifs.

Le 55 CX est propulsé par le dernier processeur Alpha 9 de 3e génération qui fonctionne admirablement. Comme tous les TV connectés de la firme coréenne, il fonctionne sous WebOS, un interface claire et facile d’utilisation. Rappelons qu’il intègre également avec Google Assistant et qu’il prend en charge AirPlay.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

