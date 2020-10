Parfait pour prendre les meilleures photos, le P30 Pro est l’ancien smartphone haut de gamme de la marque Huawei. Pour les Prime Day, il est à seulement 549€.

Mise à jour à 18h50 : baisse de prix de 30 euros.

Sorti en 2019, le Huawei P30 Pro coche toutes les cases d’un smartphone haut de gamme de 2019 avec notamment un processeur Kirin 980 mais peut surtout se targuer d’avoir un module photo qui sort vraiment du lot. À l’occasion des Prime Day, il ne coûte que 549 euros.

Équipé d’un processeur Kirin 980 Octo-Core, d’un écran OLED incurvé de 6,47 pouces et d’un capteur d’empreinte sous l’écran, le P30 Pro a tout à fait sa place dans le club des smartphones haut de gamme de 2020, alors même qu’il est sorti au printemps 2019. Si l’on ajoute à cela sa batterie de 4200 mAH qui lui confère une autonomie suffisamment importante pour faire tenir le smartphone pendant près de jours avec une utilisation classique, le P30 Pro n’a déjà plus grand chose à prouver.

Pourtant, son plus grand atout n’est ni dans son processeur ni dans sa batterie mais bien dans ses capteurs photos. Il y en a quatre (un devant, trois derrière), et ils sont conçus en collaboration avec Leica, un fabricant allemand très réputé d’appareils photos. Tant en mode normal que portrait mais aussi et surtout de nuit ou avec son zoom hybride x10.

Ce smartphone d’une capacité de 128 Go et d’une mémoire vive de 8 Go dispose également d’un système de reconnaissance faciale. Ce P30 Pro est le dernier smartphone haut de gamme que l’on peut vraiment recommander car contrairement aux plus récents Mate 30 et P40, il embarque les services Google. Pour plus de détails vous pouvez aussi consulter test complet du Huawei P30 Pro.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier) et retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals.