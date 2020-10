Amazon Prime Day : La montre connectée Amazfit GTR de Huami est à seulement 90 euros !

Pour Prime Day, Amazon propose la montre connectée Amazfit GTR du constructeur chinois Huami pour seulement 90 euros dans sa version 47mm sur !

La montre Huami Amazfit GTR propose un cadran en aluminium ou en acier, et plus tard en titane. On y retrouve notamment un écran AMOLED tactile de 1,39 pouce (454 x 454 pixels) Gorilla Glass 3, les cardiofréquencemètre, accéléromètre, baromètre, GPS GLONASS, etc. ou encore le Bluetooth 5.0. Elle peut tracker 12 sports différents, votre sommeil, contrôler votre musique, vos appels, afficher les notifications, et bien d’autres. Elle est également étanche jusqu’à 5ATM (50 m de profondeur) et sa batterie de 410 mAh lui procure une autonomie jusqu’à 24 jours (en utilisation) ! Enfin, son bracelet de 47 mm de couleur marron est composé de cuir et silicone. Compatible iOS et Android grâce à l’app AMAZFIT.

