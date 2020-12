Red By SFR : augmentation de prix surprise pour certains abonnés

Red By SFR avertit ses clients qu’un forfait ADSL auparavant proposé à 10€ par mois va dorénavant être facturé 13€ par mois, en raison de l’arrivée des appels illimités vers les mobiles. Il serait néanmoins impossible de décliner l’option et cette hausse de prix.

Hausse de prix chez la marque low-cost de l’opérateur au carré rouge ! Comme le révèle Univers Freebox, Red By SFR vient d’avertir certains de ses abonnés qu’un de ses forfaits ADLSL allait subir une hausse de 3 euros par mois, hausse due à l’arrivée des appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et en Europe. Le problème, c’est que Red by SFR ne semble proposer aucune possibilité de refuser cette augmentation dans son mail. Comme le relate Univers Freebox, un abonné les a contactés pour leur partager sa mauvaise surprise, et confirmé qu’il était impossible de refuser cette option facturée 3 euros par mois, même en sollicitant le service client. Il faudra donc s’accommoder d’un abonnement à 13 euros par mois, contre 10 euros par mois auparavant, ou résilier totalement l’offre, puisqu’il est permis de résilier son abonnement sans frais dans un délai de quatre mois après une modification du contrat, conformément au Code de la consommation.

Cette hausse de prix et l’impossibilité de la refuser peuvent sembler brutal, mais Red By SFR est parfaitement dans ses droits. L’opérateur respecte en effet les deux conditions de la DGCCRF qui l’autorisent à augmenter le prix d’un forfait, à savoir prévenir son client au moins un mois avant le changement de tarif, et justifier cette augmentation par un motif lié au télécoms (une option musique ou vidéo ne rentrerait, par exemple, pas dans ce cadre). Ici, la marque low-cost de l’opérateur au carré rouge est donc parfaitement dans la légalité puisqu’elle prévient ses clients à temps, et que l’option concerne des appels illimités vers les mobiles, même si cela pourrait faire grincer quelques dents du côté des abonnés.