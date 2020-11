[Bon Plan] 80€ de réduction sur le robot aspirateur Ecovacs Deebot U2 Pro qui tombe à 189€ !

De très bonnes idées, mais trop de compromis, c’est le bilan de notre rapide prise en main de notre Ecovacs Deebot U2 Pro. Le robot mise clairement tout sur la puissance, et se révèle d’ailleurs redoutable contre la poussière, mais surtout les poils et les cheveux, dont il a fait sa spécialité. Commercialisé à moins de 269€, l’U2 Pro assure un positionnement tarifaire particulièrement agressif, qui se traduit inévitablement par de gros sacrifices en termes d’ergonomie. L’absence de cartographie laser pose rapidement les limites de l’appareil, qui peine souvent à revenir sur son socle, titube parfois entre les pieds de chaises, et se prive de quelques fonctionnalités pourtant essentielles sur ce type de machine. Vendu près de deux fois moins cher que la plupart des produits concurrents pour une puissance d’aspiration très correcte, le Deebot est à réserver aux budgets les plus serrés souhaitant expérimenter le nettoyage automatisé.